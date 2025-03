Naša diva četiri je desetljeća na sceni, ali publiku u trans baca kao prvog dana!

Tijekom 40 godina na sceni, Doris Dragović zaista je doživjela sve što jedna diva poput nje može, no neke se stvari nisu promijenile. Brak sa suprugom Marijom Budimirom i posvećenost vlastitom izričaju, učinili su je velikom, a njezini koncerti nikad se ne propuštaju.

Doris Dragović Splićanke je oduševila na Dan žena pa smo je prigodno upitali je li se položaj žena na estradi promijenio od 1986. godine kada je krenula u solo vode.

''Ja sam nekako u istom položaju… Stojim… Mislim da ne postoji položaj. Mislim da postoji osobna afirmacija, volja za radom, trud, neki put kompromisi… Ali samo neki put, mislim da treba držat svoju liniju!'', govori.

Suprotno vjerovanju kako za uspjeh treba imati sreće, Doris smatra da postoji samo jedan put do vrha.

''Isključivo je rad ono što je neki put, a kako idem starija sve mi se više čini da je taj rad cilj. Ustvari, da je put zapravo cilj! Jer onog trenutka kad osjetiš da si došao do nekog cilja, onda je to odmah znak da si došao do nekog kraja, a to nekako ne bi!'', kaže.

Poznata po besprijekornom imidžu i osjećaju za stil mlađim generacijama ipak ne bi savjetovala kako pronaći vlastiti izričaj u gotovo neograničenom izboru koji im je danas dostupan.



''Svi mi imamo zapis u sebi što je dobro, a što nije. Svi mi to znamo. Pitanje je samo koliko maknemo vlastiti fokus sa toga. Što se tiče savjeta, to ne volim jer to bi bilo usmjeravanje prema mojim mjerilima, mom razmišljanju, a mislim da to nije dobro!''



Zato stil, ali i karijerni put, smatra, moraju biti osobna odluka.

''Naravno zaogrnuta u savjest, odgovornost, promišljanje o vlastitom dostojanstvu koje je neprocjenjivo''.

Supruga Marija je upoznala 1989. godine, vjenčali su se već iduće godine. U rujnu 1990. rodila je sina Bornu, a od prvog su dana inzistirali da odraste daleko od svjetala reflektora. Njihov brak i danas je, kaže, sretan i postojan, a recept jednostavan.



''Strpljenje, strpljenje, strpljenje i strpljenje. Kada primjećujemo, ne kod supružnika, nego kod bilo kojeg čovjeka, da mu nešto ne valja, u tom trenutku apsolutno nismo svjesni što nama ne valja! U tom grmu leži zec!“, poručila je.

S rodnim gradom, tijekom godina je imala kompliciran odnos, ali svoj Split nikada napustila nije.



''Split je uvijek bio poseban po tome što nije volio okrunjene glave. Ja sam inače ponizna u životu, ali ovdje nekako imam potrebu ići ispod radara. I to mi je drago, ta narav Splita mi je draga, jer ne dozvoljava da se netko izdigne''.



Ali ipak zna cijeniti talent i rad, što u slučaju Doris Dragović, potvrđuje gotovo svake godine, koncertima ispunjenim do posljednjeg mjesta.

