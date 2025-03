Zavirite iza kulisa showa Tko to tamo pjeva: ''Toliko smo se zbližili, kao doma smo!''

Da se ne bave poslom kojim se bave, nakon sudjelovanja u showu "Tko to tamo pjeva" poprilično su sigurni da bi dobro plivali u detektivskim vodama. Luka, Alka, Gianna i Vinča otkrili su u kakvim su odnosima, ali i kako se rješavaju melodija koje im u glavi ostanu nakon snimanja. Na setu ih je posjetila naša Sanja Jurković, a sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

I da žele zaboraviti prošlu sezonu, to je nemoguće, kažu, uz gledatelje koji ih zaustavljaju na ulici i ispituju o showu. "Tko to tamo pjeva" vrlo je brzo pronašao put do srca publike.

''Uživamo, toliko smo se zapravo zbližili i toliko smo već kao doma, a kad si doma, znaš kako je – najlipše. U komfornoj smo zoni i možemo što hoćemo, pa onda možda nekad kažemo neku glupost, pa onda jave iz režije - pazi što radiš, snimamo. Ajme, snimamo! Znaš ono… U našim reakcijama ništa nije izlažirano i ništa nije izrežirano. Nije uštogljeno. Kod nas je isto i kad se kamere ugase, jednako se ponašamo i razgovaramo, jednako si idemo na živce, ha-ha, ili se jednako volimo i u šminki i na ručku'', pričaju Alka Vuica i Luka Nižetić.

Tko to tamo pjeva Foto: In Magazin

''Jedva čekamo doći ujutro na set i ne bismo htjeli da to ikada prestane. Da, mi s jednostavnijim frizurama dođemo malo kasnije, ali bude svega. Ja i Gianna se standardno svađamo i to je tako dobro, ali čak je nevjerojatno bilo da sam se u ovoj epizodi složio s Lukom, odnosno Luka se složio sa mnom. Što se događa jednom valjda kad se Jupiter i Saturn poravnaju…'' govori Goran Vinčić.

Nema bolje disfunkcionalno funkcionalne obitelji, šali se Frano, koji voli testirati i svoj sluh.

''Ja sam primijetio u našoj emisiji da stvarno jako puno toga ovisi o tome gdje se nalaziš u studiju. Kandidatima je sasvim sigurno najteže, ja se ponekad iznenadim kako izgleda iz moje perspektive, jasno mi je zašto se panelisti posvađaju jer svatko od njih to na drugačiji način gleda, ali moram priznati, prevare me. Ja sam bivši ministrant, mene prevesla svatko, ha-ha, tako da mi je drago kad je to na dobrobit naših natjecatelja'', govori Frano Ridjan.

Tko to tamo pjeva - 6 Foto: DNEVNIK.hr

A ako sve drugo propadne, sada su izoštrili svoja detektivska čula.

''Sad sam prava detektivka, ne može mi nitko parirati. Šalu na stranu, dobri smo detektivi, nekad pogodimo, nekad ne pogodimo, to sve zavisi od dana, više puta pogodimo nego što ne pogodimo'', zaključila je Gianna Apostolski.

''Zapravo, gledajte emisije, pa ćete vidjeti, nemojte nas sada pitati tu.

Ljudi, gledajte nas i jedva čekamo da doživite sve ovo što smo mi danas tu!'' poručio je Goran Vinčić.

Tko to tamo pjeva - 3 Foto: DNEVNIK.hr

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.