Marko Tolja sasvim iskreno o najsmješnijem traču koji je čuo o sebi: ''Ljudi svašta vole izmisliti...''

U njegovoj kući, a kasnije i u karijeri, kaže, žene su vodile glavnu riječ. Naša Sanja Jurković za IN magazin je provjerila kako se Marko Tolja snalazi u kuhinji, na njemu skliskom terenu.

Marko Tolja za IN magazin je pokazao svoje slastičarsko umijeće, otkrio svoj najveći porok, te zašto ne popušta djeci u igrama, ali i koji je najsmješniji trač čuo o sebi.



Za početak je ispričao da voli kuhanje kad može improvizirati.

''U slasticama nema baš puno improvizacije, treba biti kirurški precizan. Čak ni palačinke mislim da nisam nikad sam napravio.

Mislim, pekao sam ih, ali prvo bi mi žena napravila smjesu, onda sam ja pekao, tako da će ovo biti jedno zanimljivo snimanje…'', priznao je na početku intervjua tijekom kojeg je pokazao svoje vještine na šnenoklama, prema starinskom receptu koji su često spremale naše bake.

Marko Tolja - 4 Foto: In Magazin

Kakve uspomene ga vežu za njegovu baku?

''Svi smo živjeli dosta blizu, moji roditelji su ti bili susjedi prvi, onda su se zaljubili i oženili, tako da je jedna baka živjela ispod mene u kući, a druga nona je živjela kuću iznad tako da smo stalno bili na okupu i na ručkovima skupa. Tako da smo bili na tim ručkovima stalno'', ispričao je Marko.

Ljudi ga često, zbog imidža, percipiraju ozbiljnijim nego što zapravo je, tko je Marko kad dođe doma i skine ova odijela sa sebe?

''Marko je najnormalniji lik koji ima tu sreću da usput pjeva u životu i da mu je to posao, ako to možemo nazvati posao. A što se tiče tog oblačenja, ja na taj način odajem neki respekt i eventu na koji idem i prostoru i publici'', objasnio je.

Marko Tolja - 1 Foto: In Magazin



Koji je najbolji trač koji je čuo o sebi?

''Auuu, ima ih puno… Ima ih svakakvih, počevši od moje seksualnosti pa na dalje, znaš, to se uvijek spominje, to je uvijek jako moderno. Ljudi misle, znaš, svašta vole izmisliti i onda u početku kad si mlađi, to ti možda čak i malo zasmeta, a sad mi je to totalno smiješno'', priznaje.

Ima li kakav porok, odnosno, što smatra svojim najvećim porokom?

''Ponekad znam biti dosta lijen. Tako sam i školu prolazio, da sam išao na šarm, a ne na učenje'', priznaje.

Što supruga kaže na njegov šarm i obožavateljice, budući da su na tvojim koncertima u publici većinom žene.

''Čuj, s obzirom pristala udati se za mene, onda mi je valjda taj šarm uspio, nije uopće ljubomorna, stvarno sam po tom pitanju našao idealnu suprugu za biti pjevač'', kaže Marko.

Marko Tolja - 6 Foto: In Magazin

Iza nas je Dora na kojoj je ponovno nastupio nakon 16 godina, kakav je bio osjećaj?

''Da, pjesma Through the dark je zapravo napisana vrlo spontano i bavi se tematikom mentalnog zdravlja, ja sam tu poglavito krenuo od mentalnog zdravlja mladih. Zapravo se moramo kao društvo osvijestiti da imamo taj problem, jer su se počele, nažalost, i tragedije događati. Moramo dati do znanja mladima koji imaju neki problem da nisu sami'', poručio je.

Što on čini po pitanju svog mentalnog zdravlja?

''Pa ja razgovaram, stvarno kad mi je teško, svima nam je teško…

Stvarno živimo u groznom vremenu. Pogotovo otkako sam postao roditelj, imaš te neke strahove koje prije nisi imao. Ja razgovaram doma ili sa suprugom ili sa frendovima i stvarno kad me nešto muči, podijelim to. Kad svoj problem podijeliš s nekim, on je duplo lakši'', kaže Marko.

Kad pogleda unazad, bi li išta mijenjao?

''Ne! Vjeruješ nekim određenim krivim ljudima i nešto tako, ali onda na kraju krajeva iz toga naučiš i neku poruku izvučeš, a to je, ja mislim, najvažnije, da učiš iz svojih grešaka. Izgubit u životu je isto dio života, ne možeš uvijek pobjeđivat. Kad igram igre sa klincima, nikad im ne popuštam, dapače, uvijek pobjeđujem, haha, jer je to dio odrastanja'', kaže.

Marko Tolja - 2 Foto: In Magazin

Uskoro priprema i koncert u Tvornici.

''05.04. je datum, vraćam se u Tvornicu nakon ne znam koliko godina, malo drugačije nego što su ljudi navikli od mene, nakon ovih svih nekih fensi projekata koje radim sam se zaželio kluba baš'', priznaje.

Cijeli razgovor pogledajte u našem videu!

