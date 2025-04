Ova Srpkinja tvrdi da je svjetska zvijezda: Muž joj je 20 godina stariji, a njezin ples hit je na internetu!

Didi J svojim stasom, ali i glasom često izaziva pažnju javnosti, a evo tko je ona.

Srpska pjevačica s američkom adresom, Dijana Janković, poznatija pod umjetničkim imenom Didi J, svojim likom i djelom često izaziva pažnju. A tko je zapravo ona?

Dijana je od malih nogu maštala kako će jednog dana postati slavna pjevačica. S petnaest godina završila je školu za manekenke, a 2011. godine je postala zaštitno lice jednog modnog brenda. Okušala se i u glumi, kada je tumačila glavnu ulogu u filmu ''Zločin''.

Njezin otac je šumarski inženjer, a majka je geološki inženjer. Didi je nedavno rekla i kako su oni potomci kraljevske obitelji. Završila je ekonomski fakultet te tvrdi da govori četiri jezika: engleski, španjolski, talijanski i ruski.

Dijana Janković, Didi J

''Nisam unovčila diplomu, ja sam znala da se nikada neću baviti time, samo sam htjela svom ocu ispuniti želju, pa sam zato i upisala fakultet. Upisala sam ekonomiju kako bih roditeljima dokazala da ja to mogu i da bih imala diplomu, ali sam duboko u sebi znala da ću jednog dana biti svjetska zvijezda i nisam od toga odustala. Kada sam se u Srbiji počela baviti pjevanjem, svi su me pitali zašto sam snimila pjesmu, ovdje pjevačice prati loša priča, a ja sam rekla da se ne brinu jer ću jednog dana stići do Jennifer Lopez, ja ću biti velika zvijezda'', rekla je svojedobno piše Blic.

Dijana Janković, Didi J

Dijana Janković, Didi J

Karijeru sada gradi u dalekoj Americi. Iza sebe ima duet s Iggy Azaleom, snimila je duet sa Shaggyjem, a poslije toga pjesmu ''Flashing Lights'' koju je snimila s glazbenikom Lo Davisom i NBA zvijezdom Andreom Drummondom.

Najnovija pjesma joj je ''I Like It'' za koju je pjevačica samostalno smislila i koreografiju koja je trenutačno viralna na društvenim mrežama.

Kada govorimo o njezinom privatnom životu, Dijana se 2013. godine udala za dvadeset godina starijeg IT stručnjaka, Danijela Rokvića. Vjenčanje je održano u luksuznom restoranu u Monte Carlu. Dijanina vjenčanica je bila napravljena u ateljeu poznatog dizajnera Carla Pignatellija u Milanu. Didi je u srpnju 2020. godine rodila djevojčicu kojoj je ime Dayana, za koju je također, kao i za sebe, uvjerena da će biti svjetski poznata.

''Već sada želi biti manekenka'', rekla je jednom prilikom piše Blic.

Dijana Janković, Danijel Rokvić

Poznato je i da je Danijel puno novca uložio u supruginu glazbenu karijeru te da nikada ne štedi kada je ona u pitanju.

''Suprug mi nikada nije pravio problem kada nešto kupujem, čak me on sam često tjera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lijepo sređena i podržava me u svemu'', rekla je jednom prilikom pjevačica, piše Blic.

Na društvenim mrežama Didi se ne libi pokazati kakav luksuzni život vodi, a na Instagramu je prati čak 4 milijuna pratitelja. Ipak, brojni u Srbiji ne vjeruju u njezin veliki uspjeh u Americi o kojem često sama priča.

