Neymarova bivša zavela zgodnog pjevača: Fotke paparazza potvrdile višemjesečna šuškanja

Piše J. C. , Danas @ 20:03 Celebrity komentari
Shawn Mendes i Bruna Marquezine - 1 Shawn Mendes i Bruna Marquezine - 1 Foto: Profimedia

Hollywood bruji o novoj romansi, svjetska glazbena zvijezda Shawn Mendes i brazilska glumica Bruna Marquezine uhvaćeni su u vrlo prisnim trenucima koji ne ostavljaju prostora sumnji da je rođen novi celebrity par.

Tiktokerici Rafaeli Sebi uoči blagdana preminuo otac
''ne mogu se sastavit''
Srceparajuća objava omiljene hrvatske tiktokerice, prije blagdana doživjela je veliki gubitak
Shawn Mendes i Bruna Marquezine su u vezi
Kviz o karijeri Nicole Kidman
gledali sve filmove?
Provjerite svoje znanje o karijeri flmske ikone Nicole Kidman!
Ova je pjesma na Doru 2026. upala kao rezerva
ima li šanse za pobjedu?
Poslušajte pjesmu koja je na Doru 2026. upala kao rezerva
Otkrivene posljednje riječi Brigitte Bardot i uzrok smrti
''trgnuo sam se...''
Otkrivene posljednje riječi i uzrok smrti Brigitte Bardot, umrla je kraj supruga
Maja Šuput podijelila nove prizore sa putovanja
Rajski kadrovi
Šuput podijelila nove prizore iz tropskog raja, s Bloomom je uživala na posebnoj lokaciji
Prijatelj Rubena van Guchta iznenadio objavom
potaknuo šuškanja
Prijatelj supruga Blanke Vlašić iznenadio objavom: "Njegov ljubavni život je..."
Priča o glumici Minnie Driver
Sjećate se nje?
Ljubila je najveće frajere, no prava sreća u ljubavi osmjehnula joj se tek s 50 godina!
Sydney Sweeney pozirala gola za naslovnicu časopisa
''Srušit ćeš internet''
Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!
Nicola Peltz prozvana zbog razmaženosti
"kao dječja zabava"
Razmažena? Potezi Beckhamove snahe ne prestaju podizati prašinu
VIDEO Objavljena šokantna snimka iz švicarskog bara: Ljudi očajnički traže pomoć, a vlasnica navodno bježi s novcem
Uzela blagajnu
VIDEO Objavljena šokantna snimka iz kluba smrti na skijalištu: Ljudi očajnički traže pomoć, a vlasnica bježi s novcem?
Profesor zadao učenicima zadatak: Ravnatelj odmah nazvao policiju, pokrenuta istraga
Drama u Austriji
Profesor zadao učenicima zadatak: Ravnatelj odmah nazvao policiju, pokrenuta istraga
Krokodil u Indoneziji rastrgao 14-godišnjaka
STRAVA NA RIJECI
Dječak poginuo u pomahnitalom napadu: "Odvukao ga je ispod površine, a brat i prijatelji nemoćno su gledali"
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Ako vam se ovo događa u WC-u, vaša crijeva rade savršeno!
“Ghost poop”
Ako vam se ovo događa u WC-u, vaša crijeva rade savršeno!
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
Piše liječnik
Kašalj u ležećem položaju: Zašto se javlja baš noću i kada je opasan?
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
Sve je rekao
"Samo ga još je*o nisam": Bosanac nasmijao cijeli Balkan, osjećate li se i vi ovako kad napada snijeg?
"Samo da susjed Mate ne misli da smo Srbi": Objava skupila stotine tisuća pregleda i nasmijala regiju
Što kažete?
"Samo da susjed Mate ne misli da smo Srbi": Objava skupila stotine tisuća pregleda i nasmijala regiju
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Kako je lukava!
Mačka oduševila potezom, pogledajte kako je nasamarila vlasnike
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
Njezin prirodni izvor je oskudan
Velik uspjeh znanstvenika: Nakon više od pola stoljeća uspješno sintetizirana obećavajuća antikancerogena molekula
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Lakši, ubojitiji i s boljom zaštitom
FOTO Američka vojska službeno objavila prve fotografije najnovije verzije tenka Abrams
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Vizija budućnosti
Možete li vjerovati da će telefoni pasti u drugi plan? Mijenja se način na koji koristimo uređaje
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
zabranili im ulazak
Hrvatskim navijačima uzeli zastavu na ulasku u stadion i natjerali ih da okrenu dresove naopako
UŽIVO Hrvatska odlično otvorila drugo poluvrijeme, ali Nijemci opet vode
Pratite na gol.hr-u
UŽIVO Hrvatska odlično otvorila drugo poluvrijeme, ali Nijemci opet vode
Talijani otkrili: Allegri prelomio, Modrić seli na klupu protiv Fiorentine: "Imao je dovoljno vremena..."
Pišu Talijani
Allegri prelomio, Modrić će morati na klupu: "Imao je dovoljno vremena..."
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Saznao je tko je odnio cvijeće njegovoj supruzi u bolnicu
Daleki grad: Dugo nisu imali trenutak samo za sebe
DALEKI GRAD
Dugo nisu imali trenutak samo za sebe
Daleki grad: Očito je da nešto zna, ali mu ne želi ništa reći
DALEKI GRAD
Daleki grad: Očito je da nešto zna, ali mu ne želi ništa reći
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Šarena pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji misle da mogu dobiti 15/15
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Svi je imamo doma
Čudesna namirnica od 1 eura koja omekšava žilavo meso i pomaže kod kuhanja krumpira
Država u kojoj padne najviše snijega
Najsnježnija na svijetu
Zemlja u kojoj pada najviše snijega na svijetu, a snježni nanosi su viši od kuća
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
makete trajekta
Jadrolinija kupuje dječije kockice vrijedne 55.000 eura plus PDV
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Tijesna utrka
Ovo je 10 najbogatijih ljudi na svijetu u siječnju
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
svaki dvadeseti kinez
Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Piše nutricionistica
Što jesti dan prije vađenja krvi? Mnogi čine ove greške koje utječu na nalaz
Najsretniji horoskopski znakovi u 2026. godini
Stižu promjene
Napokon je došlo vaše vrijeme: Ovim znakovima 2026. će biti godina života
Zagreb špica: Čizme s punom platformom u zimskom street style izdanju
NAJPRAKTIČNIJA VARIJANTA
Čizme sa špice stvorene za žene koje se ne žele odreći visokih peta ni po snijegu
