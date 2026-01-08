Neymarova bivša zavela zgodnog pjevača: Fotke paparazza potvrdile višemjesečna šuškanja

Hollywood bruji o novoj romansi, svjetska glazbena zvijezda Shawn Mendes i brazilska glumica Bruna Marquezine uhvaćeni su u vrlo prisnim trenucima koji ne ostavljaju prostora sumnji da je rođen novi celebrity par.

Hollywood ima novi par, a fotografije paparazza koje su ovih dana obišle svijet to itekako potvrđuju.

Pjevač Shawn Mendes i brazilska glumica Bruna Marquezine više se ne skrivaju – njihova bliskost tijekom zajedničke kupovine u Los Angelesu jasno daje do znanja da je među njima planula romansa.

Poznati pjevač i glumica viđeni su 7. siječnja kako zajedno izlaze iz trgovine, opušteni i nasmijani, u ležernim dnevnim kombinacijama. Shawn je gurao kolica puna vrećica, dok je Bruna u rukama nosila kavu i piće, a cijelo vrijeme nisu skidali jedno drugo s pogleda. Posebnu pažnju privukli su njihovi nježni zagrljaji, u jednom trenutku Mendes je Brunu obgrlio s leđa, a na drugoj fotografiji privio ju je uz sebe, ne skrivajući emocije.

Na fotografijama snimljenima unutar trgovine par je još prisniji. Bruna se naslanja na Shawna, dok ju on grli oko struka, a na jednoj od najupečatljivijih snimki gotovo se dodiruju čelima, razmjenjujući osmijehe koji govore više od riječi.

O njihovoj vezi počelo se šuškati još prošlog mjeseca, kada su zajedno viđeni na odmoru u Brazilu, no ove fotografije praktički su potvrdile da Hollywood ima novi it-par.

Ovo je ujedno i Shawnova prva javna romansa nakon prekida s Camillom Cabello, s kojom je bio u dugoj i medijski vrlo praćenoj vezi.

Posebno zanimljiv detalj za javnost jest činjenica da je Bruna Marquezine bivša djevojka nogometne zvijezde Neymara. Njihova turbulentna veza trajala je, s prekidima, od 2013. do 2018. godine, a Bruna je danas jedna od najpoznatijih brazilskih glumica s uspješnom karijerom i u Hollywoodu.

