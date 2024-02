Jedan nastup u drugom polufinalu Dore izazvao je lavinu reakcija, evo kakvi su komentari na društvenim mrežama

Nižu se reakcija na X-u nakon nastupa Baby Lasagne, gledatelji su oduševljeni nastupom mladića koji je favorit ovogodišnje Dore.

Tek što je završio svoj nastup, Baby Lasagna postao je glavna tema na društvenim mrežama.

Na X-u, nekadašnjem Twitteru, već se nižu reakcije na njegov nastup i pjesmu ''Rim Tim Tagi Dim'', a mnoge objave potvrđuju zašto ga mnogi već tjednima nazivaju favoritom Dore.

baby lasagna - rim tim tagi dim live reaction #dora2024 pic.twitter.com/XHAYLarbrl — Lu (@cyluxxa) February 23, 2024

On odlicno izgleda i zvuci ali grafika, koreografija i kadrovi 0… Ceo nastup mora da se menja za Malme #Dora2024 pic.twitter.com/JR6HoE7DVz — Petar | 🇷🇸 (@escpetar) February 23, 2024

HE IS RIM TIM TAGI DIMMING INTO THE FINAL 🎉🎉 #Dora2024 pic.twitter.com/5lxqCddkwn — E L I F 🍉💐🪿 (@letscountsmiles) February 23, 2024

Scream if Baby Lasagna just gave THE BEST performance of #Dora2024



Me: pic.twitter.com/VEFUlGqKfs — ESCBubble (@escbubble) February 23, 2024

Osim Lasagne, evo o kojim se još izvođačima priča.

ate and left no fucking crumbs on the plate😍#dora2024 pic.twitter.com/edyUVkS164 — florin⸆⸉ (@esc_florin) February 23, 2024

Shine bright like a diamond 💎 #Dora2024 pic.twitter.com/FjZ44LMYJ8 — E L I F 🍉💐🪿 (@letscountsmiles) February 23, 2024

Podsjetimo, Baby Lasagna dobio je prilku za natjecanje nakon što je Zsa Zsa odustala od nastupa na ovogodišnjoj Dori, a nakon što je objavio spot za svoju pjesmu ''Rim Tim Tagi Dim'', Hrvatska je na kladionicama skočila s osmog na treće mjesto.

