Sevka je pokazala kako se pripremala za nastup s Letom 3, evo što je radila prije samog odlaska na pozornicu!

Pjevačica Severina pokazala je kako su izgledale pripreme u backstageu za nastup Leta 3, njeno sudjelovanje nitko nije mogao ni naslutiti.

Severina je na jučerašnjoj prvoj polufinalnoj večeri Dore oduševila publiku kada se pridružila Letu 3 na pozornici. Tajnu da će s njima zaplesati na pozornicu uspješno su dugo skrivali, a pjevačica je sada na svom Instagram profilu pokazala kako je izgledala generalna proba.

''Kkc jbmm toall dljvld apitljkgbf and soon op.a. Došla sam s druge planete na poziv grupe Flight 3 i bad chickens Pilićis, da učim Babaroge da budu dobre... Jer inače, eto mene opet'', napisala je Severina i nasmijala obožavatelje.

Prvo je vježbala mahanje čekićem, a onda pokazala trenutak kada se susrela s Mrletom, Prljom i plesačim iza pozornice.

Iako su nastup Leta 3 svi iščekivali, Severina je bila pravo iznenađenje, a za 24 sata je otkrila i zašto je to napravila.

"Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka", rekla je Severina za 24 sata.

"Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy sosayatija, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima", dodala je Seve.

Let 3 je prošao u finale Dore, a večeras ćemo saznati i tko će im se još pridružiti u finalu u nedjelju.

