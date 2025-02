Tamburaši u kožnim jaknama zajedno nastupaju od tinejdžerskih dana, a imaju još samo jednu želju!

Kada se kaže "tamburaši u kožnim jaknama", "tamburaši u kožnim hlačama" ili "zagrebački Beatlesi s tamburama", samo jedan sastav svima pada na pamet, a to su popularne Gazde. Nazivi su to koje su stekli tijekom tri desetljeća duge karijere, o kojoj su Marko Bujanović i Damir Popović pričali voditelju i kolegi Alenu Bičeviću u Special Happy Showu na Happy FM-u.

Alen ih je odmah na početku razgovora upitao: "Kako ste proveli Valentinovo?"

"Bio sam doma. Pala je jedna mala ružna, zagrljaj, poljubac...", rekao je Damir, a Marko je dodao: "Nešto slično. Imali smo obiteljske rođendane, supruga i sin su slavili. Puna je kuća kolača, udebljao sam se četiri kilograma".

Svoj glazbeni put u Gazdama započeli su prije 32 godine i već kao tinejdžeri imali rasprodani koncert u zagrebačkom Domu sportova.

"Bend smo osnovali sa samo 18 godina, već smo u srednjoj školi imali svirke i feštice po zagrebačkim klubovima, kafićima i pivnicama. Nakon nastave bismo okupili škvadru iz razreda i otišli u jednu birtiju svirati. Nije bilo puno ljudi, nije bio niti neko in mjesto, još je vrijeme rata. Naši iz srednje bi napunili, a svirali bismo za 10 eura po glavi, možda i manje. Dobili bismo cugu koju smo onda proslijedili ekipi iz škole", prisjetio se Marko.

A koliko im je novčana zarada bila bitna?

"Nama snovi o velikim uspjesima i financijama nisu bili presudni. Bili smo dobra ekipa koja je imala sreću što smo upoznavali prave ljude, rodila se ideja za prva pjesme, stekli smo poznanstva koja su nas dovela do autora, izdavača, medija. Još 1993. smo snimili 'Zbog tebe sam to što jesam' i za taj prvi album dobili i Porina", ispričao je Damir i kroz šalu dodao: "Još uvijek čekamo pravu lovu, neku vilu s bazenom ha, ha".

Njihov sedmeročlani sastav je uvijek isti, postali su prava glazbena obitelj, a rađala su se i kumstva. Gazde sada pripremaju novi album, uz želju da jednoga dana napune Arenu Zagreb.

"Radimo nove pjesme i čekamo da jedna fino zasvira i pokrene cijelu priču. Album bi trebao imati 10 pjesama, prvu smo objavili 'Nema lijeka koji ljubav liječi'. Pjesme će nam raditi Miroslav Škoro i Miroslav Rus, trebamo i trećeg Miru ha, ha", kaže Damir.

Danas glazbu stvaraju u vlastitom studiju, dok su nekoć bili jedni od brojnih izvođača čije su pjesme nastajale u Croatiji Records, a ona im je bila poveznica za njihov kultni hit "Još i danas zamiriši trešnja".

"Pjesma ima nekoliko prepjeva, četiri ili više, a nastala je 1995. godine kada smo završavali drugi album. Snimalo se noćima, hodnik je mirisao po ćevapima i pizzama. Album je bio u završnoj fazi, a Miroslav Rus se dosta muvao po studiju jer je u to vrijeme radio za Željka Bebeka. Došao je čuti što radimo i rekao da misli da ima neke pjesme koje bi nam dobro došle. Došao je s tekstom i skicom pa su srećom i 'Još i danas zamiriši trešnja' i 'Ja pijem da zaboravim' ušle na album. Iako smo bili bend od kojeg se nije očekivala takva balada poput 'Trešnje', pjesma je nezaustavljivo rasla i pola godine nakon objave smo imali Dom sportova koji ju je uglas pjevao. Njoj nije trebala ni promocija, ni medijska gostovanja, ništa. U to vrijeme smo imali 120 nastupa godišnje, ogromna popularnost, redari su nas probijali do pozornice. Još smo bili studenti i faks naravno nikad nismo stigli završiti", ispričao je Marko za Happy FM.

Alen Bičević ih je upitao i tko vodi glavnu riječ u bendu?

"Marko je gazda, nakon njega možeš samo reći 'da, gazda' ha, ha. On nam je izabrao i ime, moram priznati, kume, da nisi pogriješio. Ostalo je moćno i jako", priznao je Damir.



A padaju li svađe?

"Dugo se znamo, od šeste godine smo prijatelji. Mora postojati jedan čovjek koji će držati sve na okupu, ali svađe se ne događaju. Naravno, bude nekih prepirki kada se radi na pjesmi i slično, ali nikad se nismo posvađali", iskren je bio Damir.

Pored koncerata diljem Lijepe Naše, popularne Gazde nastupali su i širom svijeta. Iza njih su tri američke turneje, a čak su pet puta imali turneju po dalekoj Australiji.

"Anegdote nisu baš za radio ha, ha. U Americi smo 2015. skoro zakasnili na avion, imali smo šest koncerata. Te su turneje jako užurbane, nema puno vremena za odmor i razgledavanje, leti se iz grada u grad. Tako smo trebali iz Los Angelesa u New York, no neki iz benda su zaspali pa nas je bus, koji nas je vozio do aerodroma, čekao da probudimo ekipu. Trojica su zaspala, bus trubi, soba u neredu, leti se niz stepenice... Jedva smo stigli na avion", prisjetio se Marko.

Do sada su snimili oko 180 pjesama i iznimno se raduju nadolazećim hitovima koje će objediniti na novom studijskom albumu, koji planiraju objaviti do kraja ljeta.

