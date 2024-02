Hrvatska se popela na eurovizijskim kladionicama, ispred Baby Lasagne je samo Ukrajina!

Baby Lasagna ukrao je svu pažnju tijekom ovogdišnje Dore, a nakon pobjede svi pričaju samo o njemu. Sada je Hrvatska na eurovizijskim kladionicama na drugom mjestu.

Pjevač Baby Lasagna iliti Marko Purišić trenutačno je jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj, ali i regiji nakon što je ostvario premoćnu pobjedu na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Nakon osvojene Dore, Hrvatska je prestigla Italiju te se popela na drugo mjesto eurovizijskih kladionica.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Lovren na meti urnebesnih komentara poslije izjave o Baby Lasagni, pogledajte što mu sve pišu!

Baby Lasagna prema trenutnim okladama ima 10% šanse za pobjedu, dok ukrajinske predstavnice alyona alyona & Jerry Heil imaju 17% šanse.

Po vašem mišljenju, koja je pjesma bolja? "Rim Tim Tagi Dim"

"Teresa & Maria" "Rim Tim Tagi Dim"

"Teresa & Maria" Ukupno glasova:

Pjesma Baby Lasagne širi se brzinom munje, a hoće li "Rim Tim Tagi Dim" prestići i "Teresu & Mariu", vrijeme će pokazati.

Marko će nas tako predstavljati na Eurosongu u Švedskoj kamo putuje u svibnju, no prije nastupa na Dori, domaćoj je javnosti bio relativno nepoznato ime. Unatoč tome što se glazbom bavi već 13 godina, većina je za njega prvi put čula kada je objavljena vijest da će nastupiti kao rezerva i to nakon što je Zsa Zsa odustala od natjecanja.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna otkrio koji mu je cilj sada nakon Dore: ''Fokusirat ću se na...''

On je inače pjevač, gitarist, glazbeni producent i autor, a zanimljivo je da je pjesmu "Rim Tim Tagi Dim" sam napisao i uglazbio. Marko je bio član grupe Manntra od 2011. do 2016. pa od 2018. do 2022. godine, a koja je inače također nastupila na Dori 2019. godine s pjesmom "In The Shadows" kada su završili na visokom četvrtom mjestu.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Tko je zapravo Baby Lasagna? Većina prije Dore za njega nije čula, ali on se itekako ima čime pohvaliti!

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Zanimljivosti O čemu zapravo pjeva Baby Lasagna? Evo kako ''Rim Tim Tagi Dim'' glasi kad se prevede na hrvatski