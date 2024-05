Nova potvrda veličine našeg Lasagne! Zasjeo je na vrh još jedne ljestvice!

Pogledajte kako su novinari ocijenili nastup našeg Baby Lasagne, nadmoćno je preuzeo vodstvo na ljestvici.

Na prvoj probi Eurosonga akreditirani novinari i sami su dobili mogućnost ocijeniti natjecatelje. Od svih nastupa, svaki od novinara odabire pet država koje potom ocijeni s 12, 10, 8, 6 i 4 boda.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna na prvoj probi uoči finala, nevjerojatnom energijom s pozornice opet je izazvao najveći pljesak!

U nastavku pogledajte koliko je bodova skupio naš Baby Lasagna.

Those are the results of the first dress rehearsal press poll of the grand final!🚨 pic.twitter.com/66Oa4AvgSu