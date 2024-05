Jeste li primijetili što je Baby Lasagna izveo na kraju nastupa? Njegov potez sve je oduševio!

Baby Lasagna oduševio je svoje obožavatelje na kraju nastupa u polufinalu Eurosonga.

Potez Baby Lasagne na kraju njegova nastupa u polufinalnoj večeri Eurosonga, koji ga je odveo u veliko finale, oduševio je njegove obožavatelje, a video tog trenutka proširio se već društvenim mrežama.

Naime, Baby Lasagna iliti Marko Purišić je namignuo u kameru i slatko se nasmiješio čime je osvojio dodatne simpatije svojih navijača.

S pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" predstavio je Hrvatsku sedmi po redu, a njegov spektakularan nastup potaknuo je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

''Rasturio!'', ''Bravo, Marko!'', ''Ovo u životu nisam vidjela da cijela dvorana pleše i pjeva. Marko rasturio si i svaka čast'', ''Dečko je razvalio'', Kad publika pjeva nema dalje!!!'', ''Ponos do neba'', ''Kad mu je koncert?'', ''Samo mu dajte trofej i to je to...'', ''Slušajte samo tu publiku... Wow'', ''Definitivno pobjeđuje'', ''Ne uopće nije pobjednik'', ''Održao koncert, a ne predstavio pjesmu'', ''Zagrebe, vrijeme je da počneš pripreme'', ''Pun energije, prvi put da zvučimo svjetski'', samo su neki od već tisuća pristiglih komentara.

Inače, Lasagni su kladionice predviđale siguran prolazak u finale Eurosonga, a Hrvatska je i glavni favorit za pobjedu na ovogodišnjem natjecanju.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Pljušte reakcije na nastup Baby Lasagne u polufinalu Eurosonga: ''Ovo u životu nisam vidjela, samo mu dajte trofej i to je to!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Baby Lasagna zasluženo u finalu Eurosonga! Rasplesao je cijelu dvoranu i zaradio ovacije!