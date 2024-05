Nižu se čestitke Baby Lasagni za prolazak u finale: ''Znalo se od početka, idemo do pobjede!''

Baby Lasagna prošao je u finale Eurosonga 2024., a od brojnih fanova već mu stižu čestitke na uspjehu o kojem do prije nekoliko mjeseci nije ni sanjao.

Završila je prva večer Eurosonga 2024. godine, a naš Baby Lasagna prošao je u finale.

Unatoč tome što su se prolasku brojni nadali, neki i bili sigurni da će se to dogoditi, mnoge je trenutak kad je njegovo ime prozvano bacilo u ekstazu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pogledajte što Srbi pišu o nastupu Baby Lasagne na Eurosongu, puno je komentara na njegovu izvedbu!

Na društvenim mrežama i šire Lasagni već pristižu čestitke.

''Bravo, sve čestitke!'', ''Znalo se od početka, idemo do pobjede!'', ''Kapa do poda'', ''Tako se to radi'', ''Jedva čekam Eurosong u Zagrebu sljedeće godine!'', ''Očekivano i jedino ispravno, bravo!'', ''Meni je baš drago da je Lasagna održao svoj koncert i to pred 17 država, bravo!'', ''Hvala ti Zsa Zsa!'', ''Pa kad je najboljiii!'', ''Mijau!'', neke su od njih.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte veselu atmosferu u press centru Eurosonga: Novinari nisu odoljeli zaraznom ritmu ''Rim Tim Tagi Dima''!

Druga polufinalna večer održava se prekosutra, 9. svibnja, a finale će biti u subotu 11. svibnja.

1/59 >> Pogledaji ovu galeriju +54 Celebrity Poznati su prvi finalisti Eurosonga, među njima je i naš Baby Lasagna te srpska predstavnica Teya Dora!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Baby Lasagna zasluženo u finalu Eurosonga! Rasplesao je cijelu dvoranu i zaradio ovacije!