Sve je spremno za prvo polufinale Eurosonga: Evo koji po redu pjeva Baby Lasagna i sve što trebate znati o glazbenom spektaklu!

Prva polufinalna večer Eurosonga 2024. donosi nastupe 15 izvođača, među kojima je i naš predstavnik Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim".

Sve je spremno za 68. po redu Eurosong, koji se ove godine odvija u Švedskom gradu Malmöu pod sloganom "United By Music", a na kojem Hrvatsku predstavlja Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", koji ujedno slovi i kao jedan od glavnih favorita.

Gledatelje će kroz program voditi Petra Mede i Malin Åkerman, a na velikoj pozornici napravljenoj od pokretnih LED kocaka, LED podova i spektakularne tehnologije predstavit će se izvođači iz 37 zemalja.

U prvoj polufinalnoj večeri nastupit će ukupno 15 predstavnika zemalja, i to redom iz Cipra, Srbije, Litve, Irske, Ukrajine, Poljske, Hrvatske, Islanda, Slovenije, Finske, Moldavije, Azerbajdžana, Australije, Portugala i Luksemburga, a od direktnih finalista nastupit će predstavnici Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Švedske.

Natjecanje će otvoriti 17-godišnja pjevačica Silia Kapsis s pjesmom "Liar", koja predstavlja Cipar. Bavi se pjevanjem, plesom i glumom, radila je sa svjetski poznatim koreografima u Australiji i SAD-u te je glumila u kratkom filmu "Pearly Gates". Voditeljica je "Nick Newsa" za Nickelodeon i bila je nominirana za Kids' Choice Awards 2023. godine. Kako bi se naviknula što bolje pjevati i plesati u isto vrijeme, Silia kaže da je uvježbavala svoju pjesmu "Liar" trčeći na traci za trčanje.

Srbiju predstavlja pjevačica Teya Dora s pjesmom "Ramonda", koja ima i posebno značenje za Srbe. Natalijina ramonda cvijet je ljubičastih latica koji raste u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, sjevernoj Grčkoj, Albaniji, Crnoj Gori i na sjeverozapadu Bugarske i simbol je srpskog Dana primirja u Prvom svjetskom ratu koji se obilježava 11. studenog. Teya se glazbom bavi odmalena, a dosad je skladala i pisala pjesme za brojne srpske zvijezde. Sa 17 godina otišla je u SAD studirati glazbu te je godinama kasnije radila u glazbenoj produkcijskoj kući ARKTKT Publishing LLC u New Yorku.

Silvester Belt predstavlja Litvu na pozornici Eurosonga s pjesmom "Luktelk" i konačno je došlo njegovo vrijeme da zablista. Silvester, čije je pravo ime Silvestras Belte, zna puno o glazbenim natjecanjima jer se 2010. natjecao na Dječjem natjecanju za pjesmu Eurovizije, a pobijedio je i u litvanskom TV talent showu "Aš – superhitas". Jedan je od njegovih najupečatljivijih nastupa onaj iz vremena kada je imao samo 12 godina i kada je izveo solo na nacionalnoj televiziji s Litavskim državnim simfonijskim orkestrom i zborom.

Bambie Thug ovogodišnja je predstavnica Irske sa svojom pjesmom "Doomsday Blue", koja je spoj alternativnih stihova, ubojitih krikova i pop-refrena i zapravo je oda queer zajednici. Bambie je inače podrijetlom iz Corka i živi malo dalje od Oscarom nagrađenog glumca Cilliana Murphyja, zvijezde "Oppenheimera" i "Peaky Blindersa".

Boje Ukrajine ove godine brane Alyona Alyona i Jerry Heil s pjesmom "Teresa & Maria", koja govori o ženama koje nose veliki teret na svojim leđima.

Iz Poljske je na Eurosong ove godine stigla LUNA s pjesmom "The Tower". Ona trenutačno radi na albumu na engleskom jeziku, a upravo je "The Tower" prva pjesma koja će biti objavljena. Najveća su joj inspiracija Kate Bush, David Bowie i Björk, a također je velika obožavateljica pop-hitova koji su osvojili vrhove ljestvica kao što su "Wannabe" Spice Girls i "Can't Get You Out Of My Head" Kylie Minogue.

Pod rednim brojem sedam nastupit će naš Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" i pokušati opravdati svoju titlu jednog od najvećih favorita ovogodišnjeg Eurosonga.

Hera Björk vraća se na Euroviziju kako bi predstavljala svoj Island s pjesmom "Scared of Heights". Ovo joj nije prvi put da je na eurovizijskoj pozornici jer je predstavljala Irsku i 2010. godine s pjesmom "Je Ne Sais Quoi" te zauzela 19. mjesto u velikom finalu. Herina pjesma ove godine govori o trijumfu ljubavi nad nevoljama. Ona želi da se svi koji je slušaju suoče sa svojim strahovima, prihvate svoju ranjivost i otkriju bezgranične visine emocija.

Slovenska predstavnica na Eurosongu ove godine je Raiven, pjevačica pravog imena Sara Briški Cirman, koja će pjevati pjesmu ''Veronika'', inspiriranu legendom o Veroniki Desinićkoj. Pjesmu autorski među ostalima supotpisuje i Bojan Cvjetičanin, pjevač grupe Joker Out, koja je prošle godine oduševila na Eurosongu. Raiven, koja je inače i sama napisala ovu pjesmu, na njoj je radila oko šest mjeseci. Pjesmu će na Eurosongu otpjevati na slovenskom jeziku, a na pozornici će se, kao i u spotu, pojaviti u pratnji plesača baletnog ansambla SNG Opera i baleta Ljubljana.

Finsku ove godine predstavlja Windows95man s pjesmom "No Rules", koji zapravo čine glazbenik imena Teemu Keisteri, a prati ga i Henri Piispanen. Windows95man je dobro poznat kao DJ Eurodancea iz 1990-ih, a "No Rules" je njegov debitantski singl.

Na pozornicu Eurosonga vraća se i predstavnica Moldavije Natalia Barbu s pjesmom "In The Middle", koja je svoju zemlju predstavljala i 2007. godine s pjesmom "Fight" kada je završila na desetom mjestu. Otad je izgradila solidnu glazbenu karijeru, izdala četiri studijska albuma i 20 singlova, a priređuje i koncerte za svoje obožavatelje. Natalia piše većinu vlastite glazbe, uključujući svoju pjesmu "In The Middle", a osim što pjeva i sklada, Natalia je vrsna violinistica.

Azerbajdžan ove godine predstavljaju FAHREE feat. Ilkin Dovlatov s pjesmom "Özünlə apar". FAHREE je rođen u Bakuu 1995. i odgojen je u umjetničkoj obitelji - otac mu je bio strastveni jazz-bubnjar, dok mu je djed bio cijenjeni glumac. Studirao je pravo, no tijekom pandemije koronavirusa odlučio je svoj život posvetiti glazbi. Azerbajdžanskom pjevaču na pozornici će se pridružiti Ilkin Dovlatov.

Višestruko nagrađivani duo Electric Fields nastupit će za Australiju na 68. natjecanju za pjesmu Eurovizije sa svojom pjesmom "One Milkali (One Blood)", koji će otpjevati i na aboridžinskom jeziku naroda Anangu, jedne od najstarijih živućih kultura na zemlji.

Portugal ove godine predstavlja Iolanda s pjesmom "Grito". Ta pop-zvijezda počela je pisati pjesme u dobi od 14 godina, a svojevremeno je nastupala u brojnim barovima i na glazbenim natjecanjima.

Nakon više od 30 godina izbivanja na Eurosong se vraća Luksemburg, i to sa svojom predstavnicom TALI i njezinim hitom "Fighter". Ona posljednjih godina studira kazališnu glazbu u New Yorku te piše i izvodi vlastitu glazbu. Iza njezine eurovizijske pjesme stoji sjajan autorski tim, uključujući Dardusta, koji je radio na Mahmoodovoj pjesmi "Soldi" (drugoplasiranoj na Eurosongu 2019.) i "La Noia" Angeline Mango, ovogodišnjoj talijanskoj pjesmi na Eurosongu.

