Predstavnica Irske prestrašila gledatelje Eurosonga svojim nastupom: ''Kakav je ovo sotonizam, što je ovo?''

Predstavnica Irske svojim je nastupom na Eurosongu sve ostavila bez teksta, svi komentiraju kako je njen nastup bio strašan.

Predstavnica Irske Bambie Thug na prvoj polufinalnoj večeri izvela je svoju pjesmu ''Doomsday Blue'' i sve ostavila bez teksta.

Svojom koreografijom i kostimografijom izgledala je neuobičajeno i pomalo strašno, a na nju su brzo krenule i reakcije na društvenim mrežama.

''Bio bi najsretniji ako ova mentalno bolesna Irkinja ne ode u finale'', bio je brutalan jedan korisnik X-a.

It'd be best for Ireland if this mentally-ill degenerate doesn't make it to the Final.



I'd be happy. My Catholic bros would be happy. Rich Trinity kids with their Keffiyehs would be happy. It's a win-win situation.#BambieThug https://t.co/p2vab7Ma6w — Jiminy O'Integrity (@SeamieMacTrue) May 7, 2024

Strah me predstavnika Irske, uznemirena sam iskreno #eurosong — kinder (@kinderbueno28) May 7, 2024

I really like Bambie Thug. Very different and it's extremely goth. I want this to go to the final. #Eurovision — Ken Fang -- Very Asian (@fangsbites) May 7, 2024

Kuku kakav je ovo satanizam #ESC2024 — Lučić (@IkonicLucic) May 7, 2024

Ireland is crazy AF but I can see it doing well if it makes I through... #Eurovision — Matt. (@MattieBoy92) May 7, 2024

A brzo su krenuli i memovi.

Just answered a call so muted tv. Eurovision with no sound is so weird. Now I’ve put sound back on it’s another level #Eurovision2024 pic.twitter.com/XYQVeZsAdQ — Laura jones (@Miss_laura_82) May 7, 2024

