Evo tko su lijepe voditeljice Eurosonga 2024., jedna od njih je jako dobro poznato lice!

Malin Åkerman i Petra Mede vodit će gledatelje Eurosonga kroz dvije polufinalne večeri i veliko finale.

Počeo je 68. po redu Eurosong, koji se ove godine odvija u švedskom gradu Malmöu pod sloganom "United By Music", a na kojem Hrvatsku predstavlja Baby Lasagna s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", koji ujedno slovi i kao jedan od glavnih favorita.

Gledatelje kroz program vode holivudska zvijezda Malin Åkerman i švedska voditeljica Petra Mede, koja se već nekoliko puta našla u ovoj ulozi.

Malin je rođena u Stockholmu, a danas živi u Los Angelesu. Proslavila se ulogama u serijama kao što su "The Comeback", "Billions" i "Entourage", a glumila je i u filmovima "Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta", "Nevolje u raju", "Prisila na brak" i brojnim drugima. Osim toga je glumila i u švedskim filmovima, među njima i u mjuziklu "A Piece of My Heart".

Malin nije skrivala oduševljenje što će imati priliku voditi Eurosong.

"Ne mogu opisati svoje osjećaje. Jako sam uzbuđena i pomalo nervozna, ali u pozitivnom smislu. Uvijek mi se sviđao Eurosong, biti dio ovog fantastičnog showa zajedno s Petrom je ostvarenje sna. Osim toga, Petra je jedna od najsmješnijih žena koje sam ikad upoznala" rekla je za Eurovision.tv.

Naime, Petri ovo neće biti prvi put da će voditi Eurosong jer je 2013. imala priliku prvi put stati na veliku scenu, ali onda je i 2016. godine ponovo uskočila u voditeljsku ulogu.

"Zamislite da ponovno dobijete priliku voditi Eurosong. To je tako nevjerojatna čast. Nakon što sam ga prvi put sama vodila, a zatim s divnim Månsom Zelmerlöwom uz sebe, sada se jako veselim suradnji s Malin. Ne poznajemo se otprije, ali smo se već par puta srele i već me potpuno kupila. Bit će mi zadovoljstvo raditi s njom" istaknula je Petra.

