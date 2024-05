Hrvati zbog Baby Lasagne iz ormara vade tabletiće, društvene mreže pune su fotografija čipke i mačaka: ''Napokon ova komoda dobila smisao''

Društvenu mrežu X preplavile su fotografije fanova koji su spremni za nastup Baby Lasagne, iz ormara su izvadili svoje tabletiće, ukrasili mačke i još mnogo toga.

Danas se održava prva polufinalna večer Eurosonga, a brojni fanovi spremni su za nastup Baby Lasagne koji nastupa sedmi po redu.

Naš predstavnik ove je godine ponovno u modu vratio čipku i tabletiće koji su mladima davno izašli iz mode, a upravo ovi bakini ukrasi preplavili su platformu X.

Tabletići sada više nisu u ormarima nego na televizijama kao i nekad.

Mnogi su se poigrali i motivom mačke koje Baby Lasagna obožava.

View this post on Instagram

Happy Baby Lasagna Day, to all those who celebrate! 🇭🇷#Croatia #Hrvatska #BabyLasagna #RimTimTagiDim #Eurovision2024 pic.twitter.com/KOblDIhMNk