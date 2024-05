Kako glasati na Eurosongu? Ove godine uvedene su promjene, a evo tko može dati glas Baby Lasagni!

Uoči početka Eurosonga, donosimo vam vodič za glasanje u polufinalnim večerima, kao i u samom finalu.

Do početka Eurosonga dijele nas još sati, a ususret prvom polufinalu, u kojem nastupa i predstavnik Hrvatske Baby Lasagna, donosimo vam vodič za glasanje.

Hrvatska se u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga natječe protiv predstavnika: Cipra, Srbije, Litve, Irske, Ukrajine, Poljske, Islanda, Slovenije, Finske, Moldavije, Azerbajdžana, Australije, Portugala i Luksemburga, a raspored nastupa pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatiji eurovizijski portal siguran u pobjedu Baby Lasagne: ''Hrvatska je spremna ponijeti trofej kući!''

Ove godine uvedena je i promjene u glasanju, pa osim zemalja sudionika, za svoje favorite mogu glasati i gledatelji diljem svijeta u kategoriji "Rest of The World", čiji će se bodovi prikazati kao bodovi još jedne zemlje. Za njih će se glasanje otvoriti u ponoć na dan svake polufinalne i finalne večeri i trajat će do početka emisije uživo.

Gledatelji iz zemalja koje sudjeluju na Eurosongu mogu glasati preko službene aplikacije Eurovision Song Contesta (ESC) ili preko internetske stranice www.esc.vote.

Naravno, kao i svake godine, može se glasati i SMS-om i pozivom.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna podijelio dojmove nakon zadnje probe prije Eurosonga: "Sad sam opušteniji, nadam se da ću vas učiniti ponosnima!"

Nazovite 06155 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26).

Pošaljite SMS na 666555 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26).

Cijena poziva iznosi 0,50 € za fiksne i 0,67 € za mobilne mreže, a cijena SMS-a iznosi 0,49 € /SMS s uključenim PDV-om.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna odradio posljednju generalnu probu uoči nastupa na Eurosongu, donosimo dašak atmosfere iz Malmö Arene!

Gledatelji iz Hrvatske ne mogu glasati za našeg predstavnika, a ako pak tijekom održavanja Eurosonga niste u Hrvatskoj, evo kako možete glasati za Baby Lasagnu u 1. polufinalnoj večeri:

Glasanje u polufinalima otvorit će se nakon zadnjeg nastupa i trajat će otprilike 15 do 25 minuta.

Hoćete li glasati za svog favorita na Eurosongu? Da

Ne

Glasat ću za Baby Lasagnu jer nisam u Hrvatskoj Da

Ne

Glasat ću za Baby Lasagnu jer nisam u Hrvatskoj Ukupno glasova:

U polufinalnim večerima o finalistima će odlučivati isključivo glasovi gledatelja, dok će se u finalu glasovima gledatelja dodati i bodovi stručnih žirija zemalja sudionika.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna bolju podršku nije mogao poželjeti: Uz "Rim Tim Tagi Dim" zaplesali su Kesovija, Prlja, Ban, pa čak i neke svjetske zvijezde!

Inače, Hrvatska je uoči prvog polufinala uvjerljivi favorit za pobjedu, a stanje na kladionicama provjerite OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pogledajte kako izgleda mama Antonije Šole, sad je jasno kome duguje dobre gene: "Sve ono najljepše od sebe tebi je dala!"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kim Kardashian šokirala nemoguće uskim strukom, čini li se i vama kao da tu nešto opako ne štima?