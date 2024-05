Ovo su svi finalisti Eurosonga: Pobjeđuje li naš Baby Lasagna?

U spektakularnom finalu Eurosonga nastupit će 26 zemalja. U nastavku donosimo države koje će uveličati prestižno glazbeno natjecanje.

Održana je druga polufinalna večer Eurosonga i sada su nam poznati svi finalisti koje ćemo gledati u subotu, 11. svibnja.

Prema vašem mišljenju, što mislite tko će odnijeti pobjedu? Portugal

Slovenija

Ukrajina

Litva

Finska

Cipar

Hrvatska

Irska

Luksemburg

Srbija

Latvija

Austrija

Nizozemska

Norveška

Izrael

Grčka

Švicarska

Gruzija

Armenija

Francuska

Španjolska

Italija

Švedska

Njemačka

Pogledajte nastupe ovogodišnjih finalista i glasajte u anketi.

1. Portugal: Iolanda Costa - Grito

2. Slovenija: Raiven - Veronika



3. Ukrajina: alyona alyona i Jerry Heil - Teresa & Maria

4. Litva: Silvestras Beltė - Luktelk

5. Finska: Windows95Man - No Rules

6. Cipar: Silia Kapsis - Liar

7. Hrvatska: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8. Irska: Bambie Thug - Doomsday Blue

9. Luksemburg: Tali - Fighter

10. Srbija: Teya Dora - Ramonda

11. Latvija: Dons - Hollow

12. Austrija: Kaleen - We Will Rave

13. Nizozemska: Joost Klein – Europapa

14. Norveška: Gåte - Ulveham

15. Izrael: Eden Golan - Hurricane

16. Grčka: Marina Satti - Zari

17. Estonija: 5miinust x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

18. Švicarska: Nemo - The Code

19. Gruzija: Nutsa Buzaladze - Firefighter

20. Armenija: Ladaniva - Jako

21. Francuska: Slimane - Mon Amour

22. Španjolska: Nebulossa - Zorra

23. Italija: Angelina Mango - La noia

24. Švedska: Marcus & Martinus - Unforgettable

25. Njemačka: ISAAK - Always On The Run

26. Ujedinjeno Kraljevstvo: Olly Alexander - Dizzy

