Evo što se zapravo događalo tijekom nastupa Izraelke na Eurosongu, je li moguće da je sve bilo lažirano?

Društvenim mrežama proširila se snimka iz Malmö Arene tijekom nastupa predstavnice Izraela, a čini se da atmosfera nije bila onakva kako je prikazano na televiziji.

Nakon druge polufinalne večeri Eurosonga najviše se priča o predstavnici Izraela Eden Golan, koja je s pjesmom "Hurricane" izborila prolazak u finale.

Pogledaji ovo Celebrity Pljesak i zvižduci izmiješali se u Malmö Areni tijekom nastupa zbog kojeg se strahovalo, je li se uopće trebao dogoditi?

Tijekom njezina nastupa u televizijskom prijenosu čulo se nekoliko zvižduka iz publike, no prevladali su navijanje i aplauz, a čini se da je atmosfera uživo ipak bila drukčija od onoga što je prikazano.

Pogledaji ovo Celebrity Izraelska predstavnica javila se na Instagramu nakon prolaska u finale Eurosonga: ''Sve što vam mogu reći...''

Na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru, proširile su se snimke iz Malmö Arene na kojoj prevladavaju hukanje i zvižduci publike, a korisnici koji su je podijelili objasnili su što se zapravo događalo.

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako je predstavnica Izraela odgovorila na škakljivo pitanje novinara, iako je upozorena da ne mora

"Podsjetnik: Ako čujete kako publika bodri Izrael tijekom prijenosa, to je zato što EBU koristi tehniku za utišavanje publike pokušavajući prekriti hukanje lažnim navijanjem za TV, no ovako je zapravo bilo unutar arene", piše uz video koji možete pogledati u nastavku.

REMINDER if you hear cheers for israel during the broadcast it’s cause of the ebu is using anti-booing technique trying to cover up boos with fake cheers for tv, but this is how it’s actually like inside the arena ‼️ #Eurovision pic.twitter.com/3Cs9oESnaa