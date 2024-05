Tko je djevojka zbog koje se strahovalo na Eurosongu? Bila je velika zvijezda u Rusiji, a evo kad se vratila u Izrael!

Predstavnica Izraela Eden Golan izazvala je zanimanje gledatelja Eurosonga nakon svojeg nastupa u drugom polufinalu, a izborila je i mjesto u finalu.

Izraelska predstavnica Eden Golan (20) privukla je veliku pažnju u drugom polufinalu Eurosonga u kojem se predstavila pjesmom "Hurricane".

Nastupila je 14. po redu, a tijekom njezine nastupa iz miješali su se zvižduci negodovanja i pljesak publike.

REMINDER if you hear cheers for israel during the broadcast it’s cause of the ebu is using anti-booing technique trying to cover up boos with fake cheers for tv, but this is how it’s actually like inside the arena ‼️ #Eurovision pic.twitter.com/3Cs9oESnaa