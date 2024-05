Jedna od najvećih eurovizijskih zvijezda vratila se na pozornicu koja ju je proslavila, publika u deliriju!

Helena Paparizou nastupila je u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, svi su pjevali njene poznate stihove uglas.

Jedna od najpoznatijih predstavnica na Eurosongu ikad, Helena Paparizou, iznenadila je obožavatelje u drugoj polufinalnoj večeri.

Pogledaji ovo Celebrity Lica koja su vam itekako dobro poznata napravila spektakl u Švedskoj, sjećate se njihovih pjesama?

Helena je otpjevala svoj veliki hit ''My Number One'' s kojim je pobijedila 2005. godine, a publika ju je zamalo nadglasala.

Na bini su joj se pridružile i Sertab Erener i Charlotte Perrelli sa svojim eurovizijskim pjesmama.

View this post on Instagram

Oduševila je i figurom, a fotografije nastupa pogledajte u galeriji.

Oduševljenje gledatelji nisu skrivali ni na društvenim mrežama.

''Kraljica se vratila'', ''Jedina pobjednica'', ''Kad već govorimo o pravim idolima'', pišu.

Talking about real idols

My all time favorite @paparizouhelena #helenapaparizou #eurovision2024 pic.twitter.com/SIUoy4bhsU