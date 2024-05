Evo što ekipa kaže na najvećeg konkurenta Baby Lasagne, ovo su reakcije s društvenih mreža!

Švicarska je nastupila na Eurosongu, prve reakcije gledatelja krenule su prije nego je i završio nastup predstavnika.

Švicarski predstavnik na Eurosongu Nemo izveo je svoju pjesmu u drugoj polufinalnoj večeri.

Nemo je trenutno drugi iza Baby Lasagne na kladionicama te je isto veliki favorit natjecanja, a osim pjesmom ''The Code'' pozornost je privukao i svojim outfitom.

Nastup Neme je... Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Evo kakve su reakcije na društvenim mrežama.

''Ako Nemo ne pobijedi, iskreno plakat ću'', ''Mrzio sam Švicarsku, ali ova pjesma svidjela mi se na prvo slušanje i želim da pobijedi'', ''Podsjeća me na 21 Pilots'', ''On protiv Hrvatske'', ''Upravo smo vidjeli pobjednika'', pisali su.

Well I think we can close #Eurovision2024 now... #nemo congrats for the win. #ESC2024 — giacomo mallamaci (@gmallamaci) May 9, 2024

if nemo doesn't win esc this year im gonna cry seriously — leo ♡'s sagang (@juhwanloves) May 9, 2024

Gone from hating the Swiss entry on first listen to probably wanting it to win. This is SO MUCH BETTER than the release track #Eurovision #Eurovision2024 — Nick Sheridan (@TheNickSheridan) May 9, 2024

#Eurovision this reminds me of 21 Pilots — Claire Wallbank (@ClaireWallbank) May 9, 2024

Switzerland is absolutely bat shit insane . Its like Mika on crack #Eurovision2024 #Eurovision — martyn notman (@NFGmart) May 9, 2024

Quirky now are we gonna set men in skirt trends and another rap here #Eurovision2024 #weshowyouhow apricot @gracieopulanza pic.twitter.com/S5VJdmJKJl — Men Style Fashion (@menstylefashion) May 9, 2024

