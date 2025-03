Na teško priznanje Jadranke Kosor nitko neće ostati ravnodušan: ''Čekala sam ga cijelog života''

Jadranka Kosor na društvenim mrežama oglasila se o Danu očeva te priznala kako svog oca nikada nije upoznala.

Brojne poznate osobe na Dan očeva na društvenim mrežama prekrasnim objavama raznježili su svoje pratitelje.

Jadranka Kosor na inauguraciji Zorana Milanovića Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

O Danu očeva oglasila se i Jadranka Kosor, a njezinu emotivnu objavu nije bilo lako za pročitati. Ona je odrasla bez oca, a sada je priznala kako ga nikada nije upoznala.

"Kažu da je danas Dan očeva. Ja svog nisam upoznala jer on to nije htio. Zadnji put me vidio kad sam imala dvije godine. Čekala sam ga cijelog njegovog života i nikad mi do kraja nije bilo jasno kako mi tako silno može nedostajati kad ga nikad nisam imala'', napisala je.

Jadranka Kosor - 2 Foto: Platforma X

Njezina objava izazvala je brojne reakcije.

''Ajoj, tužno kako neki tako odluče svjesno odbaciti djecu'', ''Svima nam treba otac'', ''Draga Jadranka, žao mi je ali mogu da razumijem tu vrstu praznine koja boli'', ''Mogu Vam samo reći da je puno propustio u životu, lijepa žena, pametna ženo'', dio je komentara.

Jadranka Kosor i Borut Pahor nedavno su za naš IN magazin oživjeli su svoj povijesni zagrljaj iz 2009. i progovorili o svom odnosu! Više o tome pročitajte OVDJE.

Jadranka Kosor - 3 Foto: Josip Moler/Cropix

Jadranka Kosor Foto: Platforma X

