Jadranka Kosor i Borut Pahor oživjeli su svoj povijesni razgovor iz 2009. i progovorili o svom odnosu!

Jadranka Kosor i Borut Pahor ponovno su pod svjetlima reflektora! Susreli su se na Women's Weekendu u Rijeci, a pred našim kamerama, oživjeli su povijesni zagrljaj iz 2009., koji je označio kraj slovenske blokade hrvatskog puta prema EU. Što je Borutova majka mislila o njihovu odnosu, a i koja je prava pozadina bliskih susreta koji su oduvijek intrigirali javnost, ekskluzivno su otkrili našoj Anji Beneti za IN magazin.

Kako su susreti između Jadranke Kosor i Boruta Pahora izgledalli prije 15-ak godina, a kako izgledaju danas pogledajte u prilogu In magazina.

"Mislim da kad bi to napravili samo za kamere, to bi jedna stvar bila, ali nas dvoje smo vrlo sretni kad se dobijemo i kad nema kamera. To je zaista jedno iskreno prijateljstvo'', rekao je Borut Pahor, bivši premijer i bivši predsjednik Republike Slovenije.

''Ja to osjećam kao prijateljstvo koje je zaista zauvijek. I kad bih zatrebala mislim da bi Borut uvijek bio tu. Aposoutno. A mislim i obrnuto. Imamo divna zajednička sjećanja , zajednička postignuća i da postoje prijateljstva u politici i ja bih još nešto dodala, postoje muško-ženska prijateljstva.", zaključila je Jadranka Kosor, bivša premijerka.

Druže li se privatno?

''Kako ne. Ne tako često možda kako bih evo ja htjela, ne znam kako Borut, ali je to vrlo teško i organizirati zato što ja sam već dugo izvan politike, gospodin Pahor relativno kratko. Nakon dva predsjednička mandata, ali se ćujemo'', priča Jadranka.

Jadranka i Borut kliknuli su, kažu, već pri prvom susretu krajem vrelog srpnja 2009. u dvorcu Trakošćan. Bilo je to vrlo izazovno vrijeme, kad je Slovenija blokirala hrvatske pregovore s Europskom unijom.

''Bilo je jako vruće, Borut je došao s bolnom rukom, naši potokoli su predvidjeli da razgovaramo na otvorenom, bilo je nesnosno vruće i kad je došao gospodin Pahor, prvo što je rekao meni: ne tu nećemo razgovarati, meni je tu jako vruće. Onda sam ja bila pred izazovom da nađem prostor gdje ćemo mi u tom dvorcu razgovarati i našli smo zajedno tu jednu sobicu gdje smo se zatvorili, tako je počelo.", prisjetila se Jadranka Kosor.

Sve oči bile su uprte u dvoje političara, koji su uspjeli odmrznuti hrvatsko-slovenske odnose. Mediji su sa zanimanjem pratili i analizirali njihov iznimno prisan odnos.

"Mene je malo ljutila ta estradizacija naših susreta, naših sastanaka i našeg odnosa jer su mediji nastojali od toga gotovo svaki puta nakon naših sastanaka napraviti neku vrstu love storija. Mene je to malo žviciralo zato što mi rješavali teške probleme, ali unatoč tome mi se nismo odrekli naših srdačnih pozdravljanja kad bi se sreli, jer zašto bi?!", govori Jadrabka.

Jesu li Borutu smetali ti natpisi?

''Ne, samo sam primijetio da je moja majka mislila da ima nešto između mene i Jadranke. Ona je bila uvjerena da postoji nešto. Rekao sam, ne postoji ništa, ali prijateljstvo postoji.", zaključio je Pahor.

Danas se i sami šale na svoj račun.

Jadranka Kosor i Borut Pahor zauvijek ostaju primjer mnogima da se i najveći problemi u politici mogu riješiti dijalogom i povjerenjem.

"Nas je i Sveti otac Benedikt XVI pohvalio zbog riješavanja otvorenog pitanja mirnim putem i istaknuo je baš nas dvoje imenom i prezimenom kao državnike koji su uspjeli rješavati probleme dijalogom...", istaknula je Jadranka.

Cijeli prilog pogledajte u videu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.