Naš glazbenik pokazao koliko se promijenio u četiri godine, jedan detalj svi hvale!

Alen Bičević na društvenim mrežama pokazao je koliko se promijenio u posljednje četiri godine.

Alen Bičević, naš pjevač, radijski voditelj i pobjednik prošlogodišnje sezona showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', na društvenim mrežama pokazao je koliko se promijenio u posljednje četiri godine.

Naime, na Instagram Storyju podijelio je četiri fotografije koje su upravo dokaz njegovoj velikoj promjeni.

Alen Bičević Foto: Instagram

Najupečatljiviji detalj je onaj na fotografiji iz 2025. godine. Sada ima kosu, a ranije je bio ćelav. Kada su na društvenim mrežama osvanule fotke s kosom, pohvale na njegov račun samo su se nizale.

''Hot'', ''Ma zezaš se'', ''Ajme, kako si zgodan'', ''Vrh'', ''Najzgodniji'', ''Tako se to radi'', ''Savršenstvo postoji'', ''Wow'', ''Fenomenalno'', ''Ovo je brutalno'', ''Alene moj, zgodniji si i od David Beckhama, jako ti lijepo ovaj look pristaje'', ''Ježim se kada te vidim, predivan si'', dio je komentara.

Gubitku kose ranije je komentirao i za naš IN magazin.

''Teško je kad mlad dečko izgubi kosu s 22-23 godine, je li to genetika ili testosteron, hoćeš-nećeš, to malo utječe na samopouzdanje, ali onda vidiš da ti to stoji'', otkrio je Alen svojedobno za naš IN magazin.

Alen Bičević Foto: Instagram

Više o njegovoj promjeni imidža pisali smo OVDJE.

Alen Bičević - 1 Foto: Instagram

Kako je izgledao na početku karijere pogledajte OVDJE.

Pamtite li sve pobjednika showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? Prisjetiti ih se možete OVDJE.

Alen Bičević kao Hanka Paldum, TLZP - 12 Foto: Nova TV

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity O transformacijama naše vizažistice pisali su i svjetski mediji: ''Izgradila sam samopouzdanje koje je teško poljuljati!''

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Emotivna Maja Šuput uputila suprugu dirljive riječi na njegov poseban dan!

Pogledaji ovo inMagazin Frontmen grupe Ogenj ideju za imena djece dobio je iz Starog Zavjeta: ''Vjera ima najveću ulogu u našem životu''

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Habijan pokazao brojne tetovaže, kojima je ukrasio svoje mišićave ruke

Pogledaji ovo Celebrity Sin bivšeg Hajdukova predsjednika posvetio objavu pornoglumici s kojom ga povezuju, imao je važan povod

Pogledaji ovo Celebrity Kamere zabilježile neugodan javni trenutak Aleca Baldwina i njegove supruge!

Pogledaji ovo Celebrity Srpska pjevačica kupila stan od milijun eura, evo kako je uredila dom s pogledom na Bospor!