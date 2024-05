Veseli Nizozemac oduševio je publiku, cijela je dvorana plesala s njim, evo reakcija!

Joost Klein predstavio je Nizozemsku na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, kako se vama svidio nastup?

Nizozemsku je ove godine na Euroviziji predstavio osebujni Joost Klein s veselom pjesmom ''Europapa''.

Uz njega je plesala cijela dvorana, a njegov nastup ocijenite u nastavku.

Na društvenim mrežama brzo su se počele širiti i reakcije.

''Ne volim Joosta kao osobu, ali pjesma je zarazna'', ''Ova pjesma ulazi u uho'', pišu mu.

Okay don't really like Joost as a person but this is actually catchy AF #Eurovision2024