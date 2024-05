Zgodna Grkinja rasplesala eurovizijsku publiku, atmosfera se zahuktala!

Grkinja Marina Satti zahuktala je atmosferu svojim nastupom u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, evo tko je ona.

Na drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupila je i Grčka sa svojom predstavnicom Marinom Satti, 37-godišnjom brinetom koja je sve svojom ritmičnom pjesmom rasplesala u dvorani.

Pjesma ''Zari'' brzo se svidjela obožavateljima Eurovizije, a za svoj nastup spojila je tradicionalne grčke elemente s modernim, urbanim vizualnim idejama.

A evo i nekih reakcija gledatelja.

Dok su neki oduševljeni, nekima se baš i nije svidjela.

''Grčka, ne možemo si priuštiti da budemo domaćini!'', ''Što je s mikrofonom, izgleda kao da ga ne koristi'', ''Grčka mi daje vajb dječje Eurovizije, ne sviđa mi se...'', bili su neki od komentara.

