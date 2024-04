Odrađene su prve probe za Eurosong, a ova djevojka nakon njih je postala glavna tema medija: ''Je li ipak ona za pobjedu?''

Odrađene su prve probe na Eurosongu, a evo čiji je nastup pravo iznenađenje, jedna djevojka brzo je porasla u očima gledatelja.

Prve probe za ovogodišnji Eurosong su odrađene, a glavne favorite Eurosonga, Baby Lasagnu i Nemu, svi hvale nakon što su objavljene snimke s proba.

No dogodilo se i jedno neočekivano iznenađenje.

Pogledaji ovo Celebrity Let 3 iz Dubaija uputio originalnu podršku Baby Lasagni: "Razvali ih, mokre puse!"

Predstavnica Grčke Marina Satti, koja je na eurovizijskim kladionicama osma, oduševila je na prvoj probi svojom pjesmom ''Zari'', a nastup je obogaćen plesnom koreografijom.

Nastup za ''Zari'' spaja tradicionalne grčke elemente s modernim, urbanim vizualnim idejama.

Njen video s probe pregledan je više od 1.8 milijuna puta, a dijelić pogledajte u nastavku.

"Kraljica", "Je li ipak ona pobjednica Eurosonga 2024.?", "Svi duboko u sebi znaju da će ona pobijediti", "Švicarska, Hrvatska, Italija... Mislim da ćete pričekati još koju godinu da pobijedite", "Ovo je za top 3 sigurno", "Atena 2025.", "Ako ona ne pobijedi, prestajem gledati Eurosong", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Can we be a fucking serious for a second and admit Greece as a potential winner? #Eurovision2024 #eurovisiongr #Eurovision #ZARI pic.twitter.com/heYvil5Nhj pic.twitter.com/EKqeCa3Xzp