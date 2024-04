Svojim raskalašenim ponašanjem privukle su pozornost prije 22 godine, a svjetski uspjeh pokušale su ponoviti i na Eurosongu!

Grupa t.A.T.u na Eurosongu je nastupila 2003. godine i završila na visokom trećem mjestu, ali uspjeh svog najvećeg hita nikada nije uspjela ponoviti.

Još malo vremena dijeli nas od Eurosonga 2024. u Švedskoj, na kojoj će i ove godine biti nekih promjena, pa ljubitelji tog natjecanja već sigurno znaju da se predstavnici Rusije ni ove godine neće natjecati, a isto tako neki od njih se dobro sjećaju njihovih predstavnika od prijašnjih godina.

Među njima su bile Julia Volkova i Lena Katina, dvojac najpoznatiji po nastupu pod imenom benda t.A.T.u koji je stekao je međunarodnu slavu 2002. godine izdavanjem svoje revolucionarne pjesme na engleskom jeziku "All The Things She Said". Tada su privukle pozornost svojim raskalašenim glazbenim spotom u kojem su se pojavile odjevene kao učenice i strastveno se ljubile na kiši. No nakon toga slijedila je borba da održe postignuti komercijalni uspjeh, ali i kritike jer su lažirale istospolnu vezu kako bi privukle pozornost medija.

U svibnju 2003. godine djevojke su se natjecale na Eurosongu predstavljajući Rusiju s pjesmom "Ne ver', ne boysia", ali nisu uspjele pobijediti te su zauzele treće mjesto iza pobjednice Turske i drugoplasirane Belgije. U vrijeme njihove najveće slave, Julia i Lena, koje obje sada imaju 39 godina, bile su poznate po svojim upečatljivim nastupima, ali i frizurama - kratkoj raščupanoj crnoj kosi te dugim kovrčavim crvenim pramenovima.

Danas ih mnogi ne prepoznaju na prvi pogled jer izgledaju daleko drugačije od neuspjelih natjecateljica Eurosonga na kojem su se pojavile prije 21 godinu.

Obje su aktivne na društvenim mrežama pa je u jednoj od nedavnih objava Julia govorila o svojoj ljubavi prema kozmetičkim zahvatima. Priznala je da voli micro needling zahvate na licu, vratu i trbuhu.

"Svako područje se može obraditi, sve postaje elastično i zategnuto, kvaliteta kože se stvarno mijenja i nije tako bolno (možete izdržati) najbolje je to učiniti u proljeće ili jesen, dok nema sunca", pojasnila je Julia koja izgleda poprilično drugačije od dana najveće slave.

Lena je nastavila s glazbenom karijerom, izdajući solo singlove, a njezin najnoviji album pod nazivom Mannequin, objavljen je u travnju prošle godine. Njezina kovrčava crvena kosa je postala stvar prošlosti i sada ima drugačiju frizuru.

Priča se da su bivše kolegice iz benda u dobrim odnosima nakon što su se posvađale 2010. godine kada je Lena počela uživati u uspješnijoj solo karijeri od Julije, pri čemu se potonja žalila da njezina bivša kolegica iz benda izvodi t.A.T.u pjesme bez nje.

Međutim, dame su svoje narušeno prijateljstvo obnovile i čak oživjele bend 2022. godine nastupajući u rodnoj Rusiji. kojoj je i ove godine zabranjeno natjecanje na Eurosongu i to nakon invazije koju je izvela na Ukrajinu 2022. godine.

