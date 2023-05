Bile su zabranjene zbog vrućih poljubaca u školskim uniformama, a evo kako izgledaju 21 godinu kasnije!

Članice grupe t.A.T.u. nedavno su se pojavile zajedno na nastupu prvi put nakon sedam godina i izazvale veliku pažnju javnosti.

Članice nekad popularnog ruskog ženskog dua t.A.T.u.

pojavile su se u javnosti nakon dugo vremena, čak i zapjevale na utakmici Zenita i Spartaka, unatoč naporima pristaša Vladimira Putina da se taj nastup otkaže jer navodno promovira LGBT zajednicu.

Julia Volkova i Lena Katina, koje danas imaju 38 godina, postale su svjetske zvijezde 1999. godine, a njihove najnovije fotografije svjedoče koliko su se do danas promijenile i nije ih lako prepoznati na prvi pogled.

t.A.T.u. je bio najpoznatiji po svojoj pjesmi "All The Things She Said" iz 2002. godine, koja je izazvala međunarodne kontroverze zbog glazbenog videa u kojem su Julia i Lena tumačile maloljetni lezbijski par. U njemu su se strastveno ljubile na kiši odjevene u školske uniforme dok ih promatraju njihovi vršnjaci, a neke su ga televizije čak bile odbile prikazivati jer se smatralo da nije prikladan za maloljetnike.

Djevojke su posljednji put nastupile 2016. godine, a Putinovi pristaše nastoje izbrisati svaki trag o njihovu bendu. Julia je danas majka dvoje djece, dok je Lena udana za milijunaša, biznismena Dmitrija Spiridonova, s kojim trenutačno čeka drugo dijete.

Duo službeno ne postoji od 2011. godine iako su se ponovno okupile za jedan nastup prije sedam godina. Unatoč tome neki se silno trude da zabrane njihova pojavljivanja, nastupe i sve što ima veze s njima.

Među njima je zastupnica Tatiana Butskaja, koja zahtijeva potpunu zabranu sadržaja t.A.T.u.-a, tvrdeći da promiču istospolne veze.

"Nikada u životu tijekom djetinjstva nije mi palo na pamet da djevojka može biti s djevojkom, sve dok se t.A.T.u. nije pojavio", rekla je jednom prilikom Butskaja.

Julia je imala je težak put nakon slave koju je postigla zahvaljujući grupi, a prije sedam godina preboljela je rak štitnjače, zbog kojeg joj je oslabio glas. Prije dvije godine napravila je neočekivan zaokret u karijeri kada je objavila da se planira kandidirati za mjesto u ruskom parlamentu. Već je dvaput mijenjala svoju vjeroispovijest, a nakon što je 2010. godine prešla na islam, 2017. se vratila pravoslavnoj vjeri. Posljednjih godina iznenađuje i svojim izgledom, a mnogi su primijetili da se plastičnim operacijama potpuno uništila te da više ne nalikuje na sebe s početka karijere. Od žestoke rokerice postala je prava trendseterica, a fotografije koje objavljuje na Instagramu rijetki mogu povezati s njezinim izričajem s početka novog milenija.

Lena je, s druge strane, ostala vjerna sebi, a 2014. godine objavila je prvi samostalni album. Još uvijek objavljuje vlastitu glazbu i nastupa diljem Rusije. Za svog dugogodišnjeg dečka, glazbenika Sašu Kuzmanovića, udala se 2013. godine, a dvije godine kasnije par je dobio svoje prvo dijete, no razveli su se 2019. godine i danas je u sretnoj vezi s milijunašem.

Nakon raspada grupe djevojke su se posvađale i svaka je nastavila svojim putem, no čini se kako su ipak uspjele raščistiti sve razmirice.

