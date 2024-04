Video prve probe Baby Lasagne raspametio je eurovizijske obožavatelje, opet se izdvojio i kao glavni favorit za pobjedu!

Objavljen je video prve probe Baby Lasagne za Eurosong, ali i rezultati velike ankete saveza 42 fan kluba prema kojima je Hrvatska glavni favorit za pobjedu.

Pripreme za Eurosongu u punom su jeku, a naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna u subotu je u Malmöu odradio i prvu probu.

Snimka njegove probe objavljena je na službenom TikTok profilu Eurosonga, a ako je suditi po komentarima obožavatelja, Lasagna je glavni favoriti za pobjedu.

"Imamo pobjednika", "On mora pobijediti", "Baby Lasagna do pobijede", "On bi stvarno mogao pobijediti", samo su neki od brojnih komentara ispod videa, a mnogi su pisali i da im se sviđaju novi kostimi.

Pogledaji ovo Celebrity Eurosong groznica je službeno počela: Baby Lasagna javio se iz Malmöa u Dnevniku Nove TV!

U prilog ovim komentarima idu i rezultati velike ankete koju je OGAE, savez 42 fan kluba Eurosonga, proveo je među publikom. Na prvom se mjestu našao upravo naš ovogodišnji predstavnik Baby Lasagna i njegova pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' s 356 bodova. Drugo je mjesto zauzela Talijanka Angelina Mango, a treće švicarski predstavnik Nemo.

Ipak, na kladionicama je i dalje na prvom mjestu Nemo, a Baby Lasagna je drugi.

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna videom iz Švedske pobrao sve simpatije eurovizijskih fanova: "Tako je skroman, nemoguće ga je ne voljeti!"

Baby Lasagna će se s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" predstaviti u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga 7. svibnja, druga će se održati 9. svibnja, dok će finale biti 11. svibnja.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Udala se sestra chefa Stjepana iz MasterChefa, ponosni brat objavio je fotografiju s mladenkom!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Omiljeni domaći influencer u suknji i otkrivena trbuha nastavlja prkositi stereotipima: "Važno je bit drukčiji od drugih!"