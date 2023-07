Kontroverzna pop-zvijezda potpuno je neprepoznatljiva 20 godina nakon zabranjenih vrućih scena s kolegicom!

Julia Volkova proslavila se kao članica ruske grupe t.A.T.u., a od vremena najveće slave potpuno se promijenila.

Početkom 2000-ih ruska grupa t.A.T.u. vladala je svjetskim glazbenim ljestvicama s hitovima poput "All The Things She Said" i "Not Gonna Get Us".

Nekoć popularni pop-duo činile su pjevačice Julia Volkova i Lena Katina, koje danas imaju 38 godina, a jedna od njih potpuno se promijenila od slavnih dana.

I dok je u grupi njegovala dječački imidž, s kratkom razbarušenom frizurom, Julia danas ima dugačku smeđu kosu, a podvrgnula se i brojnim estetskim zahvatima.

Na svojem profilu na Instagramu često se voli pohvaliti i svojom zanosnom figurom, a prati je više od 380 tisuća ljudi.

S druge strane, njezina kolegicu iz grupe ni danas nije teško prepoznati, a još njeguje svoju prepoznatljivu crvenu kosu.

Grupa t.A.T.u. nedavno se ponovno okupila, a zapjevale su na utakmici Zenita i Spartaka, unatoč naporima pristaša Vladimira Putina da se njihov nastup otkaže zbog navodne promocije LGBT zajednice.

Julia i Lena su se na početku karijere predstavljale kao lezbijski par, što se ispostavilo kao marketinški trik. Njihov vrući spot za pjesmu "All The Things She Said", u kojem su se strastveno ljubile na kiši, prije 20 godina bio je zabranjen na brojnim svjetskim televizijama, jer se smatrao neprikladnim za maloljetnike.

Julia je danas majka dvoje djece, sina Samira i kćeri Viktorije, a prije nekoliko godina podigla je veliku prašinu izjavom kako bi osuđivala svojeg sina da je homoseksualac, iako je za sebe nekoliko put rekla da je biseksualna i da je imala vezu sa ženom. Prije nekoliko godina oporavila se i od raka štitnjače, koji je naštetio njezinim glasnicama.

Lena je u braku s glazbenikom Sašom Kuzmanovićem, s kojim ima sina Aleksandra, a nakon propale glazbene karijere završila je studij psihologije.

