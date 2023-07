Jedna od naših najpoznatijih influencerica potvrdila privatnu vijest o kojoj se već dugo šuškalo: ''10 godina kasnije odlučili smo...''

Influencerica Ivana Blažoti Mijoč objavila je dirljivu poruku na društvenim mrežama, a to je da se ona i suprug Dražen Mijoč rastaju.

Naša influencerica Ivana Blažoti Mijoč objavila je dirljivu poruku na svom profilu na Instagramu. Naime, sa svojim pratiteljima podijelila je da se ona i suprug Dražen Mijoč rastaju, a navela je i koji je razlog tome.

''10 godina kasnije odlučili smo krenuti svatko svojim putem. S ciljem da naš Leni ima sretne i zadovoljne roditelje. Roditelje koji su i dalje prijatelji jer su na vrijeme prepoznali da je ulaganje u osobni rast i razvoj važnije od ulaganja u odnos koji više nije što je nekad bio. Hvala vam što ste bili uz nas na našem bračnom putovanju'', stajalo je u opisu uz hešteg samo ljubav.

Ivana je podijelila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj su okrenuti leđima i gledaju u prirodu.

Njezini pratitelji u komentarima su bili tužni, ali su ih podržali u odluci jer su odlučili ono što je najbolje kako bi ostatak života funkcionirali kao sretne osobe.

Javila im se i Ella Dvornik, koja je napisala: ''Sretno vam na individualnim putevima!''

''Baš mi je žao!! Donedavno ste izgledali sretno! Ali hrabro dalje ako je to to sada. Super što ćete ostati prijatelji! To je baš lijepo i rijetko tko ostane prijatelj, to samo u filmovima gledamo. Podrška oboma!'', ''Sretno dalje! Leni ima super mamu i tatu!'', ''Kako zrelo i odgovorno, svaka čast, želim vam sreću oboma. Iako malo mi je šok, ali shvaćam da mi na društvenim mrežama vidimo samo ono što nam vi prikazujete'', pisali su.

Inače, Ivana je poznata influencerica koja na YouTubeu dijeli svoje beauty-savjete s pratiteljima, a nerijetko ih je na društvenim mrežama uveseljavala i s obiteljskim sadržajem te snimkama sinčića Lenija.

