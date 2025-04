Još jedna pogreška Meghan Markle koja nije prošla nezapaženo, evo što je u pitanju!

Meghan Markle najavila je izlazak svojih proizvoda za životni stil "As Ever", no obožavatelji su primijetili pravopisnu pogrešku u njezinom biltenu.

Meghan Markle konačno je objavila da će njezini proizvodi za životni stil, "As Ever", biti objavljeni kasnije ovog tjedna, no obožavatelji su primijetili neugodan tipfeler u njezinom najnovijem biltenu.

Vojvotkinja od Sussexa rekla je potencijalnim kupcima da se nada da će proizvodi "imitirati čaroliju Montecita na način koji možete ponoviti kod kuće" - sugerirajući da će njezin miks za palačinke pretvoriti doručke u "priliku za prisjećanje", jer je podsjeća na "putovanje kroz Francusku kao studentica".

Njezin džem od malina, koji se proizvodi u tvornici, bit će prezentiran u kutiji za uspomene, a savjetovala je obožavateljima da ponovno iskoriste staklenke za pohranu ljubavnih poruka ili posebnih dragocjenosti.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

"Pomislite na to kao na našu vremensku kapsulu. I usput, kad uživate u svakoj žlici ovog voćnog namaza, možda ćete htjeti učiniti ono što ja radim: isprati staklenku i koristiti je kao mali vazu za cvijeće na svom noćnom ormariću, ili da držite olovke na svom stolu", rekla je Meghan.

Ovaj savjet bio je u biltenu koji je uzbuđeno najavio izlazak njezine kolekcije, a ostali proizvodi uključuju mješavinu čaja od limuna i đumbira.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

Na dnu e-maila, Meghan je dala poveznice za obožavatelje kako bi mogli pratiti priču As Ever. No, obožavatelji su primijetili da je poveznica na Instagram račun As Ever sadržavala pravopisnu pogrešku - pisalo je @aseveroffical, umjesto @aseverofficial.

Kada su kliknuli na poveznicu, obožavatelji su ipak bili preusmjereni na ispravnu stranicu - kao i na prateću poveznicu na Instagram račun vojvotkinje, @meghan, no obožavatelji su bili iznenađeni nedostatkom pažnje prema detaljima.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Inače. Meghan je napravila samo 50 staklenki džema, koje je poslala između ostalog poslala Kris Jenner, Mindy Kaling i Chrissy Teigen.

Podsjetimo, zbog svoje emisije "With Love, Meghan", koja je dobila drugu sezonu, Markle je bila meta izrugivanja u emisiji "The Tonight Show". Više o tome pročitajte OVDJE.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Meghan Markle Foto: Profimedia

