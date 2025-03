Meghan Markle opet na meti izrugivanja zbog svoje emisije: ''Zašto je to napravila?''

Američke late night emisije su vrelo ismijavanja na tuđi račun, bilo da ste predsjednik, obični građanin ili slavna osoba. Jedna od najpoznatijih takvih emisija je "The Tonight Show", čiji se voditelj Jimmy Fallon ismijavao na račun Meghan Markle i njezine emisije "S ljubavlju, Meghan".

U pitanju je famozna scena s perecima s kikirikijem, koje je Markle kupila kako bi ih darovala prijatelju, otvorila pakiranje i prebacila ih u drugo pakiranje s personaliziranom porukom da "pokaže kako misli na njega".

"Zašto Meghan Markle radi svoju vrećicu pereca? Ne znaju zašto", izjavio je Fallonov pomoćnik Steve Higgins, na što je popularni komičar odgovorio: "To je zanimljivo. Ona uzme iz jedne vrećice i stavi u drugu i to zbuni ljude."

