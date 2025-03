Očarala ga je na prvom susretu, no gorki rastanak ga je doveo do ruba bankrota

Pamela Bach i David Hasselhoff proveli su u braku 17 godina, a nakon razvoda je otkriven razmjer toksičnosti njihove veze.

Svijet je u četvrtak potresla vijest o smrti Pamele Bach, bivše supruge zvijezde serije "Spasilačka služba" Davida Hasselhoffa. Bach, koja je imala 62 godine, pronađena je u svojoj 2,2 milijuna dolara vrijednoj vili, no nema podataka o tome je li ostavila oproštajno pismo.

Hasselhoff, koji je s Bach bio u braku od 1989. do 2006., putem svog predstavnika je poručio kako su iznimno ožalošćeni te se zahvaljuju na ljubavi i potpori kroz ova vremena dok traže privatnost u žalovanju.

Pamela Bach-Hasselhoff Foto: Profimedia

Bach i Hasselhoff su se upoznali 1985. na snimanju njegove hit serije "Knight Rider", a u to vrijeme bili su u drugim vezama – on u braku s Catherine Hickland, a ona s jednim komičarem. U svojoj biografiji, popularni Mitch Buchannon je priznao kako ga je prekrasna plavuša sa zelenim očima odmah osvojila, unatoč tome što nisu imali zajedničkih scena. Međutim, tri godine kasnije, kada su oboje razvrgnuli ranije veze, ponovno su se susreli, a nakon razgovora ju je pozvao da ode s njim na Havaje, gdje je snimao Spasilačku službu.

Ona ga je odbila, no godinu dana kasnije bilo je jasno kako su njih dvoje ozbiljan par. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji 1989. godine, a u iduće tri godine dobili su dvije kćeri.

Davida Hasselhoffa, Pamela Bach-Hasselhoff Foto: Profimedia

Međutim, poslije 17 godina, Hasselhoff je podnio zahtjev za razvod, navodeći nepomirljive razloge. Tijekom procesa razvoda, svatko je dobio skrbništvo nad jednom od kćeri, no odvajanje je ubrzo postalo toksično kada ga je Bach optužila za nasilje u obitelji, što je dovelo do gubitka skrbništva i prava posjeta kćerima.

Bach je u intervjuu za Daily Mail 2008. priznala kako su u jednom trenutku živjeli u laži, no najveća tragedija je bila kako je Hasselhoff više volio opijati se.

Davida Hasselhoffa, Pamela Bach-Hasselhoff Foto: Profimedia

"David je pijanac koji je stalno padao i ja sam ga godinama pokrivala. Alkoholizam te uništava, bez obzira je li običan čovjek ili najveća zvijezda na svijetu", izjavila je tom prilikom Bach, dodavši kako joj je u jednom takvom ispadu slomio nos.

Čk i u toj patnji, ona ga je branila: "Jesam li znala da ima problem s alkoholom? Da, vjerojatno. Ali štitila sam njega i našu djecu jer je to bio moj posao. On je zarađivao za nas, a ja sam svoju ulogu vidjela u tome da mu život učinim što lakšim. Znam da me volio."

Poslije razvoda, glumac je morao plaćati bivšoj supruzi 21 tisuću dolara alimentacije, zbog čega je 2016. morao podnijeti zahtjev da prestane plaćati jer nije mogao priuštiti plaćanje iznosa zbog smanjenog broja poslova. Sud mu je u dva navrata smanjio potporu, a Hasselhoff je čak sugerirao bivšoj supruzi da pronađe posao, zbog čega se naljutila.

Priča Davida Hasselhoffa i Pamele Bach pokazuje koliko ovisnost može uništiti međusobne odnose i obitelj, bez da se shvaća koliko su neke stvari otišle predaleko.

