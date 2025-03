Kovrčava djevojka s gitarom poslije 11 godina u Nizozemskoj vratila se u Hrvatsku, nama je otkrila zašto!

Već ove nedjelje kandidati nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato probit će led svojim nastupima. Konkurencija za najbolju transformaciju bit će žestoka, no sve s plemenitim ciljem jer će pobjednik svake epizode osvojeni novčani iznos donirati humanitarnoj udruzi po izboru.

Najveći i najzabavniji show Tvoje lice zvuči poznato vraća se u nedjelju, 9. ožujka u 20:15 na Novu TV, a već u prvoj epizodi gledatelje očekuje prava poslastica - osmero novih kandidata, vrhunske vokalne izvedbe, dosad neviđene maske i produkcija koja pomiče granice zabave!

S jednom od kandidatkinja, Marcelom Oroši, popričali smo uoči početka showa.

Evo što nam je sve otkrila o sebi.

Kako je reagirala kad je dobili poziv u show? Je li bez razmišljanja pristala?

''Apsolutno bez razmišljanja! Velika sam obožavateljica TLZP-a od prve sezone i stvarno mi je bila velika želja biti dio showa. Uvijek sam se pitala kako bih se snašla u njemu i prezahvalna sam što sam dobila tu priliku''.

Je li gledala prošle sezone, čiji nastup posebno pamti?

''Mislim da nisam propustila nijednu epizodu prošle sezone. Alen Bičević stvarno je briljirao u svakoj epizodi, ali jedan od najupečatljivijih nastupa, po meni, bio je onaj Antonije Dore Pleško – kao Miley Cyrus i kao Edith Piaf''.

U koga bi se voljela transformirati i zašto?

''Voljela bih se transformirati u Gorana Baru. Mislim da mu se vokalno mogu približiti, a i glumački. Famaozan mi je, teatralan i poseban, i stvarno bih voljela dobiti tu transformaciju''.

Što joj je najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

''Najveći izazov mi je definitivno plesanje jer smatram da imam dvije lijeve noge'', iskrena j Marcela.

Kakva je konkurencija, grizu li svi za pobjedu?

''Konkurencija ne može biti bolja! Svi su nevjerojatno talentirani i ono što mi je najzanimljivije – potpuno smo različiti, a s druge strane super se slažemo i odlicno smo svi kliknuli. Rekla bih da svi više grizu kako bi svoj nastup odradili najbolje što mogu. Jako smo motivirani i međusobno si velika podrška. Ne osjećam rivalstvo, nego baš neko novo prijateljstvo''.

Kakva je atmosfera na snimanjima, druži li se s ostalim kandidatima i izvan studija?

''Evo, više smo puta komentirali kako nam je žao što se više ne snima i ono što se događa iza kulisa – da vidite koliko nam je zabavno! Možda su mi i najdraži trenuci showa upravo oni dok se spremamo, pripremamo i družimo. Često nakon probe ili showa odemo na piće i pričamo satima''.

Sa svojom karijerom krenula je još u tinejdžerskim godinama, brojni ju i danas pamte kao kovrčavu djevojku s gitarom u HTZ-u, je li zadovoljna koliko je dosad napredovala?

''Mislim da je prirodno osjećati da sam mogla napraviti puno više, i često to pomislim. No, kada sve stavim na papir, shvatim koliko podcjenjujem ili nisam svjesna svega što sam postigla. Ovakva me pitanja podsjete na to, tako da – hvala! :) Najponosnija sam na to što ta kovrčava djevojka s gitarom i dalje voli glazbu punim srcem i ne odustaje od nje''.

Nekoliko godina Hrvatsku je zamijenila Nizozemskom. Koje su prednosti, a koji nedostaci života tamo?

''Jako mi nedostaje Nizozemska – ipak sam ondje provela 11 godina. Trenutno mi najviše nedostaju ljudi koji su tamo… A opet, kad sam bila u Nizozemskoj, nedostajali su mi oni koji su bili ovdje. Očito čovjek, nažalost, ne može imati sve na jednom mjestu.

Prednosti Nizozemske su što je "nebo granica" – ima jako puno mogućnosti i prilika. No, nedostajala mi je toplina i povezanost koju imamo ovdje''.

Zašto se vratili u Hrvatsku? Je li sretna što je opet ovdje?

''Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, ali ukratko – vratila sam se zbog obitelji i glazbe. Razdoblje covida i lockdowna pokazalo mi je koliko se život može promijeniti u sekundi i koliko je važno u takvim trenucima biti blizu svojih. Srce me sve više i više vuklo doma.

Sretna sam što sam ovdje''.

Čim se vratila odmah je tu bila pjesma ''Gasoline'' i nastup na Dori prošle godine. Je li joj žao što nije odnijela pobjedu i Hrvatsku predstavljala na Eurosongu?

''Naravno da mi je žao. Stvarno sam maksimalno vjerovala u pjesmu Gasoline, a jedna od mojih najvećih želja je jednog dana predstavljati Hrvatsku na Eurosongu. No, s druge strane, neopisivo sam ponosna na Baby Lasagnu i sve što je postigao – zaslužena pobjeda i nevjerojatan uspjeh!'', zaključila je.

Gdje najčešće nastupa?

''U posljednje vrijeme najčešće nastupam u klubovima i na određenim eventima. Inače, dok sam živjela u Nizozemskoj, zajedno sa svojim bendom najviše sam nastupala na festivalima – i moram priznati da su mi festivalski nastupi najdraži''.

Ima li uzor, čije se pjesme najčešće vrte u slušalicama?

''Meni je uzor svatko tko radi ono što voli, dobar je u tome i uživa. Trenutno mi se u slušalicama neprestano vrti pjesma koju sam dobila na "gljivi" – na repeatu je, jer nemam baš puno vremena za zapamtiti tekst! :)'', dala je nagovijestiti.

Tko je Marcela kad ne pjeva? Kako se opušta, ima li hobi?

''Marcela, kad ne pjeva, radi kao agentica za zapošljavanje, kuha, trenira i druži sa sebi dragim ljudima. Nastojim što više ispuniti svoje dane jer me uhvati tjeskoba ako mi dan prođe neiskorišteno''.

Kakav je njezin ljubavni status?

''Sretno zaručena! :)''.

Izgleda fantastično, čemu dugujete ovakvu figuru? Drži li se prehrane, koliko često vježba i što?

''Prvo, hvala puno na komplimentu! :) Iskreno uživam u hrani, ali isto tako svjesna sam koliko je važno održavati balans. Imam sreću što prirodno preferiram zdravu prehranu, pa mi zdraviji način prehrane dolazi spontano. Uz to, jedan od mojih dražih hobija je treniranje – više to radim zbog zbog mentalnog zdravlja i izdržljivosti, a izgled onda dolazi kao neki bonus'', govori.

Uvijek je nasmijana idjeluje raspoloženo. Kakva je Marcela kad se ne osjeća dobro? Traži li mir, ode li nekud?

''Voljela bih reći da znam što mi treba kada se ne osjećam dobro, ali često ni sama ne znam i svaki put se tražim u tom aspektu. Nastojim slušati svoje tijelo – nekad mi treba mir i samoća, a nekad mi je to zadnje što želim i trebam. Sve ovisi o situaciji'', priznala je.

