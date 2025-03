Članica jedne od naših najuspješnijih dance-grupa stiže u hit-show: ''Blagi napadaj panike...''

Ove nedjelje na male ekrane vraća se show "Tvoje lice zvuči poznato", a pjevačica i glumica Meri Andraković jedna je od natjecateljica čije ćemo transformacije gledati.

Najveći i najzabavniji show ''Tvoje lice zvuči poznato'' od nedjelje, 9. ožujka, u 20:15 opet ćete moći pratiti na Novoj TV.

Već u prvoj epizodi gledatelje očekuje prava poslastica – osmero novih kandidata, vrhunske vokalne izvedbe, dosad neviđene maske i produkcija koja pomiče granice zabave!

Jedna od kandidatkinja koju ćemo slušati i gledati jest Meri Andraković, mlada hrvatska pjevačica i glumica. Pjevanjem i glumom bavi se od malih nogu, a nakon mnogo godina solokarijere 2022. je službeno postala članica i pjevačica hrvatske dance-grupe ET, s kojom trenutačno aktivno radi na novim singlovima.

Mi smo popričali s njom prije početka showa.

Meri Andraković, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Privatne fotografije

Zanimalo nas je kako je reagirala kad je dobila poziv u show, je li bez razmišljanja pristala ili joj je trebalo neko vrijeme da odluči hoće li pristati?

''Pristala sam bez imalo razmišljanja jer što je nekom pjevaču Eurosong, meni je kao pjevačici i glumici to TLZP. Kad sam poklopila slušalicu tek mi je došlo u glavu: Ček malo, pa mene sad čekaju te sve transformacije, pa koreografije, pa tekstovi, pa pjesme, pa vokalne imitacije... Blagi napadaj panike pomiješan sa ogromnom dozom sreće i uzbuđenja rekla bih... I naravno - samo da ne dobijem nekoga koga ne bi mogla pronaći u imitaciji baš nikako... Još ako je netko koga poznajem i cijenim, jao meni... Ali onda sam se sjetila da je ovo ipak show u kojemu nas čeka brdo rada i dugi proces, a sa mojom ekipom i sedmorkom s kojima me čekaju mjeseci rada - nisam mogla bolju ni zamisliti.

Meri Andraković, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Privatne fotografije

Meri Andraković, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Privatne fotografije

Je li gledala prošle sezone, čiji nastup posebno pamti?

''Jesam, posebno mi se svidio kolega glumac Faris Pinjo kao Kaarija, od glasovne transformacije do koreografije i šlag na tortu - cure iz šminke su masku napravile tako realistično da je bilo gotovo jezivo koliko je dobro!

U koga bi se voljela transformirati i zašto?

''Iskreno? Voljela bih se transformirati u Edu Maajku, on mi je izazovna uloga zbog tog što je reper, ali i ima taj specifičan naglasak koji ga izdvaja kao jednog od najjačih na balkanu, totalna je suprotnost meni što mi daje prostora da ga stvaram postepeno, to je najbolji dio prije svake transformacije. Pogotovo ako se radi o osobi koja je nešto totalno suprotno od mene koja ju moram utjeloviti'', otkrila nam je.

Meri Andraković, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Što joj je najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

''Pa iskreno mislim da je sve za sebe od navedenog izazov jer puno je tu faktora koje mi moramo nekako usvojiti da bi došli do određenog lika i to se gradi, ja kažem, kao torta. Dakle, prvo od vokalne transformacije do tjelesne transformacije, zatim dolazi kostim koji zapravo zaokružuje sve ono na čemu smo mi radili i stvori lika i udahne dušu. Ali meni kao pjevačici, mislim da bi najveći izazov nekako bila koreografija budući da, inače, na koncertima plesačice plešu, ja pjevam, a pretpostavljam da će neke transformacije od mene zahtjevati i koreografsko znanje... Bit će izazov mene ukrotiti!'', priznaje.

Kakva je konkurencija, grizu li svi za pobjedu?

''Mi kao kandidati devete sezone ne znamo što znači konkurencija, jer smo se mi dogovorili da smo mi jedan veliki tim i da zapravo mi svi najviše grizemo jedni za druge, ne damo jedni na druge i zabavljamo se najbolje ikad. Mislim da je stvarno bit cijele priče i showa zabava, ljepota utjelovljavanja likova i na kraju krajeva - svaka pobjeda odlazi u humanitarne svrhe i to ne smijemo izostaviti, zato je barem meni pobjeda toliko nevažna da na show ni ne gledam kao na natjecanje. Upoznala sam sedmero predivnih ljudi, umjetnika, a i stvorila sam i pronašla par pravih i iskrenih prijatelja... To je ono najbitnije.

Kakva je atmosfera na snimanjima, druži li se s ostalim kandidatima i izvan studija?

''Ja sam upoznala ljude koji će mi, ja mislim, ostati prijatelji cijeli život. A posebno sam nekako kliknula s Markom Bošnjakom i to se dogodilo onako spontano, jer znali smo se ovako od prije, ali show nas je spojio kao dvije jako slične osobe i persone, humor, stavovi, mišljenja... Tako da, unatoč tome što se svi družimo, ja i Marko smo nekako najviše našli svoj zajednički jezik'', otkrila je Meri.

Prije tri godine postala je pjevačica E.T.-a, je li zbog te odluke osjećala pritisak obzirom na popularnost sastava od prije?

''Jesam, jako. Zapravo, kad sam ušla u bend, prvo se dogodio taj osjećaj sreće, euforije, radosti, a onda mi je tek nekako kliknulo "pa čekaj Meri, ti si sad pjevačica grupe ET" - što znači da si izložena svačijim komentarima i da na sebe moraš prihvatiti to da izvodiš pjesme koje su bile neke od najvećih hitova dance glazbe, pa čak bi se usudila reći najveći hit dance glazbe "Tek je 12 sati". Isprva me je bilo jako, jako strah, sjećam se prvog koncerta i sebe kako stojim na onim stepenicama na pozornici i trebam krenuti sa prvom pjesmom koju sam izvela kao pjevačica grupe ET, a to je "Da ti nisam bila dovoljna" i da su mi se noge tresle. Tad sam si rekla, "sad si i ti ET" i izašla na binu - a publika je reagirala prekrasno. Ja sam jako emotivna osoba i sve uzimam jako k srcu, a ljudi kao ljudi uvijek si daju za pravo sve komentirati - što je zapravo i u redu, svakom će se nešto svidjeti ili neće, no ja sam imala stvarno tu sreću da od prvog koncerta kojeg sam odradila sa grupom ET, da me publika jako dobro prihvatila, pronašli smo neki zajednički jezik, a ja sam pjesme uspjela utjeloviti kao svoje i biti nekako prepoznatljivo lice grupe, skupa sa svojim kolegom Boytronicom. Mislim da su jednostavno i ljudi koji dolaze na koncerte osjetili tu našu međusobnu energiju koja vlada u bandu i na kraju krajeva - ET će uvijek biti ET, uvijek je i bio, a sada sa mnom koja sam tu već 2 godine, nadam se i donijeti nove pjesme i hitove koje već pripremamo'', otkrila nam je.

Kako se osjećala kad je saznala da dolazi na mjesto Vanne, Katarine Rautek, Lane Klingor…? Čuje li se s kojom od njih za savjet?

''Pa iskreno, osobno ne poznajem niti jednu od njih osim Vanne. Igrom slučaja, kakav je život inače nepredvidiv i kako se dogode stvari za koje nisi nikad mogla misliti da će se dogoditi, ja sam kao 14-ogodišnjakinja bila u jednom televizijskom showu gdje mi je upravo Vanna bila mentorica. Tada nisam ni mogla zamisliti da ću jednoga dana ja stati na njezino mjesto. Nedavno smo baš bili na promociji njezinog albuma i svi smo se tako lijepo ispričali, zabavili smo se, nasmijali i Vanna mi je rekla "Meri, pa ti se apsolutno ništa nisi promijenila, pa ista si kakvu te pamtim". Samo mi je rekla budi svoja, vjeruj u sebe, vjeruj Adonisu - i guraj dalje ET legacy jer ti to možeš'', prisjetila se Meri.

Svojim glasom osvojila je hrvatsku publiku još u glazbenom natjecanju ''Zvjezdice'' kao tinejdžerica, je li zadovoljna kako je napredovala do danas u karijeri?

''Pa da, kad se osvrnem, uopće mi ne djeluje kao da je to bilo tako davno, a tu se radi o vremenskom periodu od deset godina. I u tih deset godina, kad pogledam sav svoj trud i rad, ponosna sam prije svega na sebe, iako je tu bilo jako puno trenutaka kad čovjek poželi odustati, kad jednostavno izgubi tu volju i motivaciju, ali postoje ono nešto u nama što nas uvijek gura dalje i što nam ne da mira, a to nešto se zove - volja , želja i san. A ja sam od uvijek imala jedan te isti san.

I sad kad pogledam kako se svijet okrene, recimo nekada sam mogla sanjati da ću biti dio showa Tvoje lice zvuči poznato, sjećam se da je taman prva sezona izašla nekako nakon Zvjezdica, jer sam pratila od prve emisije. I sjećam se da sam to gledala i razmišljala, Bože dragi, kako je njima super, možda jedan od boljih showova na televiziji ikada... i nisam ni mogla sanjati da ću jednoga dana biti dio toga. Ali ja kakva jesam inače, perfekcionist, ne znam nikada biti previše samouvjerena iako to nekad dobro sakrijem. Ja sam takva osoba da se nikada ne zanosim previše, uvijek težim ka boljem, uvijek mislim da mogu bolje, da volim biti zadovoljna sa sobom, ali ne volim se pretjerano hvaliti, samo budem jako emotivna kad vidim onu Meri koja je bila tu prije deset godina, i što je sve prošla, koliki dugi put je prevalila da bi danas bila tu gdje je'', ispričala nam je.



Koji joj je trenutak u karijeri dosad bio najteži i zašto?

''Mislim da mi je najteže u karijeri bilo to što sam na tom putu koji od tebe traži predanost i prije svega jako puno vremena, izgubila mnoge ljude za koje sam mislila i smatrala ih prijateljima i bliskima. Ja mislim da čovjek može biti sretan ako u životu ima barem jednu ili dvije prave osobe i pravih prijatelja, a kasnije se tek iskristalizira tko je zapravo bio tu, a tko nikada nije bio. I mene je, kako sam cura sa velikim snovima iz malog mjesta, koštalo to što sam htjela biti, što sam htjela jednog dana postati. I dešavale su se tu jako ružne stvari, od bullyinga, do komentara na društvenim mrežama, pogotovo u počecima moje karijere, bila sam praktički još djevojčica. I mislim da mi je najteže bilo kad sam tek počinjala svoju karijeru, nisam tada shvaćala što je to zavist. Recimo ono što mi se najviše urezalo u sjećanje, kada sam to ljeto dok smo snimali Zvjezdice, pozvala sve na svoj rođendan i da odmah proslavim i uspjeh na tom showu, na rođendan mi tada nitko nije došao'', prisjetila se.

Završila je glumu i lutkarstvo u Osijeku, no ipak je prevagnula ljubav prema glazbi. Kako to?

''Pa ne mislim da je prevagnula samo ljubav prema glazbi. Simultano, trenutno radim na jednoj lutkarskoj predstavi, snimam show Tvoje lice zvuči poznato i pjevačica sam grupe ET... Tako da, kad imaš tri najveće ljubavi, jako si zaposlen, nemaš vremena za sebe, ali uživaš u svakom trenutku. Zato ja ne mogu ni bez jednog od tog troje i to je uvijek tako... Malo si tu, malo tamo, uvijek nešto novo, a meni je dana prilika da uvijek biram između tog troje - izvedbena umjetnost je najljepša i najteža stvar koju mi je život pružio, ali sam je prigrlila i volim to više nego išta'', ispričala nam je.

Što Meri radi kad ne radi? Kako se opušta?

''Meri kad ne radi, uglavnom kuha, trči, ide u teretanu i provodi vrijeme sa svojim mačkom Pablom. Ja sam ekstrovert od osobe i ona glasna koja uvijek započinje razgovor, neku interakciju i kada me ljudi vide nikada ne bi rekli da sam "cat person". Ali Meri kad nije na sceni i tu za publiku, Meri voli biti sama, čitati Dostojevskog kojeg obožavam,slušati glazbu - imam gramofon pa slušam ploče i istražujem razne glazbene ere i provodim vrijeme sa svojim mačkom koji je uvijek tu, ništa me ne pita, ali daje ljubav - to je jedna simultana zapravo, obostrana ljubav koja je potrebna meni kao osobi koja je uvijek okružena ili ispred ljudi, pa mi nekada bude jednostavno previše. A onda ti je potreban netko tko šuti i ne pita ništa, samo dođe, legne kraj mene i onda skupa šutimo - i tako punimo baterije'', otkrila nam je.

Koji je njezin ljubavni status?

''U sretnoj i dugoj vezi sa nekime tko mi je cijeloga života bio prije svega najbolji prijatelj, podrška, a onda je preraslo u ljubav'', kaže.

Nosi rijetko ime, kako ga je dobila, postoji li neka priča?

''Moji roditelji prvo nisu znali hoću biti curica ili dečko, tako da sam prvo trebala biti dečko. No kad su mojoj mami rekli da nosi curicu, nikako se nisu mogli odlučiti oko imena. Moja mama je jako slična meni po tom pitanju i jako voli posebne stvari, jako voli drugačije stvari, pa tako i drugačija, neka posebna imena. I imali su oni par imena, onako, u izboru. Prvo je bilo Vendi, pa je bilo Linda, pa je bilo Lina, ali kad je moj tata vozio moju mamu u bolnicu da rodi mene, na radiju je počela svirati pjesma Meri Cetinić "Lastavica" i moja mama se samo okrenula i rekla, "Meri! Zvat će se Meri!" . I evo me, sad sam tu i zovem se Meri zahvaljujući velikoj našoj glazbenoj divi i njezinoj "Lastavici". To je postala kasnije naša interna pjesma kao veza mame i kćeri jer mi uvijek kaže da sam ja njezina Lastavica'', priča.

U našem starom intervjuu rekla je da joj je tata bio DJ i da je od njega povukla crtu za glazbu, kako on danas gleda na njezinu karijeru?



''Pa moj tata je jako ponosan na mene. On je inače ovako jako tih, jako miran čovjek, jako staložen. Zapravo, suprotan od onoga kakva sam ja. Jer sam ja, ja mislim, povukla sve najrazličitije moguće osobine od mame i od tate i od mene nastao je jedan veliki, veliki kaos i hrpa svega toga... Ali kad sam vidjela suzu u oku svog oca dok me gledao na jednom nastupu, to mi je zapravo bila najveća zahvala i najveća pohvala. Tata je uz mene od malena i tata je otkrio moj talent za pjevanje jer je uvijek svirao gitaru. On me uvijek poticao da pjevam, on me ohrabrivao da pjevam i on mi je zapravo bio prvi vokalni mentor ikad koji mi je rekao da nastavim tim pravcem, da sam rođena za to i ja sam ga poslušala... Jer tata zna najbolje. Danas, kad imam priliku govoriti o svom ocu, uvijek spomenem to da je i on u svojoj prošlosti isto tako volio glazbu, bavio se glazbom, bio je DJ, svirao je bubnjeve u bendu i to je nekako nešto što sam povukla na njega i uvijek kažem da je ono što me najviše veže za oca upravo glazba jer preko glazbe uvijek pronađemo neki svoj zajednički jezik i to je nešto što znamo samo mi kao otac i kćer. Plus, imamo apsolutno isti ukus za glazbu, pa se nadam da će avanture i transformacije u ovom showu iznenaditi i mene i njega, a i sve koji budu gledali'', ispričala nam je Meri.

Pogledaji ovo inMagazin U nedjelju se na male ekrane vraća ono što ste dugo čekali: Transformacije, suze i smijeh!

Pogledaji ovo inMagazin Bivši pobjednik Dore zbog novog projekta strahuje od nošenja štikli: ''Ovo mi je prvi put u životu''

Pogledaji ovo Celebrity Utjelovio je ulogu legendarnog Dražena Petrovića, a sad ga čeka još zahtjevniji projekt!

Pogledaji ovo inMagazin Konkurencija za najbolju transformaciju ove će godine biti žestoka, ovo su kandidati!

Pogledaji ovo Celebrity ''Ne znam gdje si!'' Reakcija Blooma koji nije prepoznao mamu Maju stvarno je urnebesna!

Pogledaji ovo Celebrity Karijeru naše glumice zapečatila je uloga za koju se skinula do kraja, a isto bi opet ponovila: ''Pazim da bude ekskluzivno!''

Pogledaji ovo Celebrity Karijeru naše glumice zapečatila je uloga za koju se skinula do kraja, a isto bi opet ponovila: ''Pazim da bude ekskluzivno!''

Pogledaji ovo Celebrity Favorita Dore uskoro ćemo gledati u showu Nove TV, prisjetio se rodnog kraja: ''Nažalost...''