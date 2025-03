Pogledajte najnovije Mineine fotografije koje su dokaz da joj godine samo idu u prilog!

Minea je i ove godine članica žirija u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

U novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' opet ćemo gledati Mineu, koja će pored tri mušketira, Gorana Navojca, Marija Rotha i Enisa Bešlagića, ocjenjivati i komentirati transformacije kandidata.

A Minea je i sama zablistala u prvoj epizodi, i to u žutoj haljini brenda Larie modne dizajnerice Marine Matić, a nakit je Swarovski.

Minea - 4 Foto: Nova TV

Minea - 1 Foto: Nova TV

Mi možemo samo primijetiti da izgleda bolje no ikad, a o komplimentima na račun izgleda pričala nam je u velikom intervjuu koji nam je dala prije početka showa.

''Naravno da mi komplimenti laskaju! Mislim da svaka žena voli čuti da lijepo izgleda, bez obzira na godine. Na početku, kada se vidjela velika promjena, stalno sam dobivala komplimente, što mi je bila dodatna motivacija. Što se tiče godina, naravno da s 20 ili 30 sve ide lakše, ali kad pređete 40, sve zahtijeva dodatni trud. No, ja se ne osjećam staro – sam sebi sam još uvijek oko 30-te i tako živim. Godine lete nevjerojatno brzo, ali trudim se njegovati mladenački duh što dulje'', zaključila je te dodala:

Minea - 3 Foto: Nova TV

''Puno sam pričala o svom izgledu i uvijek ću rado dijeliti svoju priču ako nekoga može motivirati. Prije tri godine skinula sam 23 kilograma i od tada održavam težinu. Došla sam do točke kada sam shvatila da sam pretjerala, nisam se dobro osjećala i odlučila sam napraviti potpunu promjenu. Promijenila sam prehranu, izbacila sve što nije zdravo, pazim na unos hrane i disciplinirana sam. Najteže je bilo prvih par mjeseci – borila sam se s krizama, osjećajem gladi, manjkom energije. No, s vremenom se sve posložilo. Uvela sam vježbanje, zdraviju prehranu i sad je to način života. Naravno, i dalje ponekad popustim, ali brzo se vratim disciplini. Danas je izazov održavati kilažu, no pronašla sam svoj balans i držim ga se'', otkrila je.

Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

A priznala je i da se jako veseli novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato.

''Svakako da se radujem i moram priznati da sam jedva čekala početak nove sezone. Utisci i dojmovi iz prethodne su još uvijek vrlo snažni i zapravo sam još uvijek pod dojmom svih kandidata i svega što nam se događalo. Tako da jedva čekam da sve ponovno krene – da se družimo, upoznamo nove kandidate i, jednako tako, vjerujem da će biti zabavno i veselo kao što je bilo i prošle sezone'', rekla nam je tijekom razgovora.

Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

