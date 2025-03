Minea sasvim iskreno o ulozi kojoj se opet vraća, privatnom životu i trikovima vječno mladolikog izgleda

Omiljenu Renatu Končić Mineu opet ćemo gledati kao članicu žirija u showu ''Tvoje lice vzuči poznato''.

Osmero kandidata probit će led večeras u prvoj epizodi nove sezone showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', a njihove transformacije komentirat će i ocjenjivati omiljena Minea kao jedna od četiri člana žirija.

Ovo je njezina druga sezona u žiriju u TLZP.

''Svakako da se radujem i moram priznati da sam jedva čekala početak nove sezone. Utisci i dojmovi iz prethodne su još uvijek vrlo snažni i zapravo sam još uvijek pod dojmom svih kandidata i svega što nam se događalo. Tako da jedva čekam da sve ponovno krene – da se družimo, upoznamo nove kandidate i, jednako tako, vjerujem da će biti zabavno i veselo kao što je bilo i prošle sezone'', rekla nam je tijekom razgovora.

Minea Foto: Nova TV

Jedina je dama među tri mušketira u žiriju, kako se slažu?

''Ja se osjećam prilično super, moram priznati, i ne znam tko bi se bunio da ima takvo društvo kao što imam ja. Moji mušketiri spremni su za ovu sezonu i jako im se veselim. Malo su mi nedostajali proteklih mjeseci, jer se nismo puno viđali ni družili – svatko je u svojim obavezama pa nije bilo prilike. Osim s Marijem, s kojim sam u najbližim prijateljskim odnosima, pa smo se kroz ove mjesece barem tu i tamo vidjeli. Ali općenito, kako smo svi u svojim rasporedima, malo je vremena za druženja. Zato ću u ovoj sezoni ponovno uživati u svakom snimanju i svakom našem druženju. Vjerujem da će i s te strane biti veselo. Isto tako, nadam se da su oni sretni što me vide i da sam im nedostajala, kao što su oni meni''.

Minea Foto: Nova TV

Koji nastup od prošle godine joj je najviše ostao u sjećanju?



''Moram priznati da je cijela prošla sezona na mene ostavila snažan dojam. Kandidati su bili toliko talentirani da su nas iz emisije u emisiju ostavljali bez riječi. Vrlo je teško bilo dijeliti ocjene jer su svi davali svoj maksimum i potpuno se posvećivali transformacijama. Prošlogodišnji pobjednik, Alen Bičević, apsolutno je čudo. Na mene je ostavio jak dojam jer kad imate osobu koja može izvesti i muške i ženske transformacije jednako dobro i kvalitetno, onda se stvarno zapitate – gdje se to rađa i s čim se to hrani?! No, i ostali kandidati su me oduševili i voljela bih da i ove godine imamo jednako jaku ekipu. Novi kandidati imaju težak zadatak – nadmašiti prošlogodišnje, koji su bili fenomenalni. Iskreno, ne bih izdvajala pojedine nastupe jer ih je bilo više i ne bi bilo fer prema ostalima, ali svi su me na svoj način dirnuli''.

Minea - 1 Foto: Renata Končić Minea/Instagram

Minea se posebno sprijateljila s Alenom Bičevićem, a zajedno su snimili i pjesmu. Znaju li se otprije ili se glazbena kemija dogodila tijekom showa?

''Alena sam znala i prije showa, ali nismo se družili niti smo bili prijateljski povezani. Tijekom showa smo se zbližili i rodilo se jedno prekrasno prijateljstvo. Moram priznati da sam ja bila malo rezervirana dok je trajala emisija, ali on me toliko kupio svojom osobnošću, jednostavnošću i šarmom da smo spontano nastavili druženja i nakon showa. Naravno, dok traje snimanje, svi pazimo na ponašanje, posvećujemo jednaku pažnju svim kandidatima kako se nitko ne bi osjećao zapostavljeno. No, nakon što je sve završilo, prijateljstvo s Alenom se nastavilo. Danas ga volim kao da ga znam cijeli život – imam osjećaj da mi je mlađi brat. Osjećam se obogaćeno jer imam takvu osobu u svom životu'', govori nam Minea koju publika zna kao pjevačicu i kao voditeljicu koja ima gomilu angažmana.

Minea Foto: PR

Je li ponekad umorna od svega što javni posao zahtijeva?

''Svaki posao ima svoje pozitivne i negativne strane. Ja sam oduvijek nastojala iz svega izvući ono najbolje. Naravno da se umorim, da mi ponekad nedostaje sna i energije, ali po prirodi sam vesela i uvijek stvari gledam kroz smijeh i zabavu. Mislim da imam veliku privilegiju raditi ono što volim, jer znam da bi mnogi dali sve da mogu uživati u svom poslu kao ja. Zato i kad je teško, dignem glavu i idem dalje. Bude noći kad ne spavam, sati i sati snimanja, trenutaka kad poželim pobjeći od svega, ali na kraju dana sam zahvalna na svemu. Nova TV je već devet godina dio mog života i osjećam se kao doma. Ne mogu zamisliti svoj dan bez televizije i svih projekata u kojima sudjelujem. Dokle god uživam u tome što radim, vjerujem da će to osjetiti i publika'', govori.

Minea je već u nekoliko navrata otkrila da je izgubila velik broj kilograma, kako joj je to uspjelo?

Renata Končić Minea - 1 Foto: Instagram

''Puno sam pričala o svom izgledu i uvijek ću rado dijeliti svoju priču ako nekoga može motivirati. Prije tri godine skinula sam 23 kilograma i od tada održavam težinu. Došla sam do točke kada sam shvatila da sam pretjerala, nisam se dobro osjećala i odlučila sam napraviti potpunu promjenu. Promijenila sam prehranu, izbacila sve što nije zdravo, pazim na unos hrane i disciplinirana sam. Najteže je bilo prvih par mjeseci – borila sam se s krizama, osjećajem gladi, manjkom energije. No, s vremenom se sve posložilo. Uvela sam vježbanje, zdraviju prehranu i sad je to način života. Naravno, i dalje ponekad popustim, ali brzo se vratim disciplini. Danas je izazov održavati kilažu, no pronašla sam svoj balans i držim ga se'', ispričala nam je, a zbog svega navedenog svakodnevno dobiva komplimente da izgleda bolje no ikad.

Laska li joj to? Kako se nosi s godinama?

''Naravno da mi laska! Mislim da svaka žena voli čuti da lijepo izgleda, bez obzira na godine. Na početku, kada se vidjela velika promjena, stalno sam dobivala komplimente, što mi je bila dodatna motivacija. Što se tiče godina, naravno da s 20 ili 30 sve ide lakše, ali kad pređete 40, sve zahtijeva dodatni trud. No, ja se ne osjećam staro – sam sebi sam još uvijek oko 30-te i tako živim. Godine lete nevjerojatno brzo, ali trudim se njegovati mladenački duh što dulje'', zaključila je.

Renata Končić Minea - 4 Foto: Renata Končić Minea/Instagram

A istina je da je uvijek nasmijana i dobro raspoložena, što se mora dogoditi da se Mineu izbaci iz takta? Kako tada reagira?

''Mislim da sam na sreću osoba vedrog duha i pozitivna, a to sam sigurno naslijedila od roditelja, pogotovo od mame, koja je uvijek bila pokretač društva, nasmijana i vesela. Nekako mi je to genetski došlo. Naravno, i mene se može izbaciti iz takta. Imam visok prag tolerancije i dugo mogu trpjeti neke stvari, ali kad puknem – onda sam i temperamentna i glasna! Ipak, nisam svađalica, ne volim agresivne rasprave i uvijek tražim mirno rješenje. S godinama sam naučila da ne reagiram na prvu, već volim prespavati problem i tek onda donijeti odluku. Prije bih puno burnije reagirala, ali s iskustvom shvatiš da je bolje pričekati i hladne glave pronaći najbolje rješenje'', kaže.

Renata Končić Minea - 2 Foto: Instagram

Kako je poznato javnosti, nikad nije bila u braku i nema djecu, žalite li zbog toga?

''Kao djevojčica imala sam vizije svog vjenčanja – sjećam se da sam zamišljala kako će izgledati moja vjenčanica i kako će biti puno ljudi, ali život vas ponekad odvede u drugom smjeru. Ne mogu reći da žalim što nisam u braku ili što nemam djecu, jer sam okružena ljubavlju i ljudima koji su mi važni. Imam ljubav i podršku i to mi je najbitnije. Mislim da je danas važnije imati skladan odnos s nekim nego papir koji dokazuje brak. Vidimo da brakovi pucaju brže nego ikad jer nedostaje tolerancije i razumijevanja. Roditelji su mi bili primjer sjajnog braka i veze, ali današnji odnosi funkcioniraju drukčije. Ne opterećujem se time. Možda vas jednog dana iznenadim objavom da se udajem – tko zna što život nosi!'', zaključila je Minea iza koje je 30 godina pjevačke karijere, trendovi u glazbi sve se češće mijenjaju, ali publika se i dalje vraća starim hitovima među kojima su i njezini.

Kakav je osjećaj vidjeti da i mlađe generacije pjevaju ''Vrapce i komarce'', ''Rano'' i druge?

Renata Končić Minea Foto: Instagram

''Nevjerojatno mi je da je prošlo 30 godina otkad sam počela pjevati! Ove godine slavim taj jubilej i 17. rujna, baš na svoj rođendan, imat ću koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Ponosna sam na sve što sam postigla i na ljude s kojima sam radila. Posebno mi je drago što su pjesme iz 90-ih i dalje popularne. To su bile posebne godine, a danas vidimo da su se vratile na velika vrata. Najviše me fascinira kad na koncertima vidim mlade ljude koji pjevaju moje pjesme, iako nisu bili ni rođeni kad su nastale! To mi dokazuje da je dobra glazba bezvremenska. Ponekad mi je smiješno kada na pozornici pjevam pjesme koje sam snimila sa 16 ili 17 godina, ali kad vidim reakcije publike – sve predrasude nestaju. Sretna sam što i dalje mogu prenositi tu energiju publici'', priznaje.

Kako je postala voditeljica IN magazina? Je li ikad razmišljala o odlasku s TV ekrana?

Renata Končić Minea - 2 Foto: Instagram

''Moj veliki povratak na televiziju dogodio se kad sam sudjelovala u prvoj sezoni Tvoje lice zvuči poznato. Bila sam jedna od kandidatkinja i ta sezona mi je ostala u predivnom sjećanju. Tada sam već nekoliko godina bila udaljena od estrade i posvetila se studiju – diplomirala sam marketing menadžment i mislila da će moj put ići u tom smjeru. No, nakon sudjelovanja u showu, otvorila su mi se nova vrata i dobila sam ponudu Nove TV da budem voditeljica humanitarnog projekta Radna akcija. To je bio jedan od najljepših projekata u kojima sam sudjelovala, a kasnije se pretvorio u emisiju Dom iz snova. Ti projekti su mi posebno dragi jer su imali humanitarni karakter i ostavili su dubok trag u mom srcu. Nakon toga dobila sam ponudu da budem dio ekipe IN magazina. Velika je čast biti jedna od voditeljica emisije koju publika obožava i osjećam veliku odgovornost da opravdam to povjerenje. I dalje uživam u tom poslu i nadam se da će trajati još dugo! Osim toga, kroz IN magazin stalno učim nešto novo, upoznajem zanimljive ljude i otvaraju mi se novi vidici'', ispričala nam je.

Renata Končić Minea - 3 Foto: Instagram

Gledajući na svoj život, postoji li nešto što bi mijenjala?

''Volim svoj život i volim način na koji sam ga gradila. Počela sam pjevati sa 16 godina i ušla u estradu vrlo mlada. Sretna sam što sam uspjela ostati normalna, prizemna i pribrana kroz sve to. Zahvalna sam roditeljima koji su mi bili velika podrška i uvijek sam nastojala biti osoba na koju će biti ponosni. Naravno, bilo je pogrešaka i loših odluka, ali sve te lekcije oblikovale su me u osobu kakva sam danas. Nekad morate udariti glavom u zid da biste naučili nešto vrijedno. Da me pitate bih li sve ponovila, vjerojatno bih – i to s guštom i od srca!'', zaključila je Minea.

A mi se veselimo skupa s njom gledati nove transformacije u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Pogledaji ovo Celebrity Pitali smo hrvatskog Damiana Davida što kaže na usporedbe s bivšim pobjednikom Eurosonga!

Pogledaji ovo Celebrity Pamtite li sve pobjednike showa ''Tvoje lice zvuči poznato''? O njihovim transformacijama priča se i danas!

Pogledaji ovo Celebrity Bio je zvijezda regionalnog showa, a onda i hrvatski predstavnik na Eurosongu: ''Šok oko novostečene slave je neopisiv!''

Pogledaji ovo Celebrity Kovrčava djevojka s gitarom poslije 11 godina u Nizozemskoj vratila se u Hrvatsku, nama je otkrila zašto!

Pogledaji ovo Celebrity Članica jedne od naših najuspješnijih dance-grupa stiže u hit-show: ''Blagi napadaj panike...''

Pogledaji ovo inMagazin U nedjelju se na male ekrane vraća ono što ste dugo čekali: Transformacije, suze i smijeh!

Pogledaji ovo inMagazin Bivši pobjednik Dore zbog novog projekta strahuje od nošenja štikli: ''Ovo mi je prvi put u životu''

Pogledaji ovo inMagazin Bivši pobjednik Dore zbog novog projekta strahuje od nošenja štikli: ''Ovo mi je prvi put u životu''

Pogledaji ovo Celebrity Utjelovio je ulogu legendarnog Dražena Petrovića, a sad ga čeka još zahtjevniji projekt!

Pogledaji ovo inMagazin Konkurencija za najbolju transformaciju ove će godine biti žestoka, ovo su kandidati!

Pogledaji ovo Celebrity Karijeru naše glumice zapečatila je uloga za koju se skinula do kraja, a isto bi opet ponovila: ''Pazim da bude ekskluzivno!''