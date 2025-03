Bio je zvijezda regionalnog showa, a onda i hrvatski predstavnik na Eurosongu: ''Šok oko novostečene slave je neopisiv!''

Novih osmero kandidata ove će nedjelje probiti led ulogama Josipe Lisac, Adele, Cher, Novih fosila i brojnih drugih u novoj sezoni showa Tvoje lice zvuči poznto.

U nedjelju će kandidati nove sezone, glumica i liječnica Mada Peršić, pjevačice Stela Rade, Marcela Oroši i Meri Andraković, glumac Domagoj Nižić te pjevači Devin Juraj, Marko Bošnjak i Igor Cukrov – svojim nastupima probiti led na pozornici showa Tvoje lice zvuči poznato.

Konkurencija za najbolju transformaciju bit će žestoka, no sve s plemenitim ciljem jer će pobjednik svake epizode osvojeni novčani iznos donirati humanitarnoj udruzi po izboru.

A evo što nam je sve Igor Cukrov otkrio prije početka showa.

Igor Cukrov Foto: Privatne fotografije

''Poziv za show "Tvoje lice zvuci poznato" sam jednom već dobio, ali nažalost zbog obaveza nisam mogao sudjelovati, a kada su me sada drugi put zvali bilo mi je jako drago i već sam počeo smišljati koje bi najbolje transformacije i uloge mogao utjeloviti'', priznao je te dodao da od prošli sezona najviše pamti Giuliana, Perkovića i Alena Bičevića.

A u koga bi se on volio transformirati i zašto?

''Imam puno želja i ideja, ali možda Pavarottija'', otkrio nam je.

Što mu je najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

Igor Cukrov Foto: Privatne fotografije

''Najveći izazov mislim da će mi biti šminkanje, kostim i koreografija, nekad mi se čini da imam dvi live noge, plesanje "starog splitskog plesa" tužno je možda reći, vrhunac je mog plesačkog umijeća.

Sto se tiče pjevanja, uživat ću u utjelovljivanju domaćih i stranih popularnih pjevača i pjevačica'', priznao je.

Što kaže na konkurenciju i grizu li svi za pobjedu?

''Konkurencija je dosta jaka, produkcija showa "Tvoje lice zvuči poznato" odabrala je ove godine jako talentirane mlade ljude koji svojom pojavom i talentima obećavaju mnogo, a tko koliko grize za pobjedu ne mogu reći, ali siguran sam da će ova ekipa osigurati mogo zabave i smijeha za gledatelje ispred malih ekrana'', kaže te dodaje da je atmosfera na snimanjima fenomenalna.

Igor Cukrov Foto: Privatne fotografije

''Toliko duha i svježine donose ovi ljudi da je to fascinantno, Domagoj sa svojim transformacijama u backstageu, Mada rođena za TV zvijezdu, Meri koja je puna koncerata i doživljaja sa ET-jom, Marko, Marcela, Stela i Devin. Svako je unikat za sebe. Družimo se i van studija, odlazimo na večere i dajemo si međusobno savjete oko priprema za snimanje emisije'', otkriva Igor.

Kad se spomene Igorovo ime, mnogi se sjete njegovog predstavljanja Hrvatske na Eurosongu. Kako danas gledate na taj nastup?

''Te godine sudjelovao sam na popularnom showu "Operacija Trijumf" koji se prenosio u pet zemalja, a nakon toga na Dori i Eurosongu u Rusiji. Takav uspjeh teško se ponavlja i cijeli šok oko novostečene popularnosti nešto je neopisivo. Mnogo godina ranije sam već naporno radio na sebi i cijela ta priča bila je kruna moga dotadašnjeg rada. Sam nastup bio je dobar i nemam sebi što zamjeriti, po mnogima imao sam nateži muški vokalni zadatak od pobjednika Dore'', kaže.

Igor Cukrov Foto: Privatne fotografije

Izvodi li još uvijek ''Tenu''?

''Tenu izvodim, ali samo u posebnim prilikama, prošle godine tri puta, na koncertu u Minhenu, koncertu na trgu na Vrgadi te privatnom koncertu u Gdansku nedavno'', govori.

A prati li Eurosong danas i što kaže na uspjeh Baby Lasagne?

''Eurosong pratim redovito s obzirom da sam član šire Eurovizijske obitelji te se poznajem sa mnogo sudionika Eurosonga, pobjednikom iz 2009., na eurovizijskim partijima gdje sam čest gost upoznao sam mnoge sudionike od 1970.-ih do danas, Eurosong je naravno jedina tema na takvim okupljanjima te eurovizijske pjesme koje se izvode i svi ih volimo. Oduševljen sam sa Baby Lasagnom, to je momak kojega je prošle godine po mom mišljenju zbog njegove poniznosti i dobrote vodio Božji prst kroz proces od Dore do finala Eurosonga. Jako sam sretan što je napravio povijesni rezultat koji će teško biti nadmašen'', zaključio je iskreno Igor te nam iskreno odgovorio na pitanje zašto se odlučio povući iz javnog života.

Igor Cukrov Foto: Privatne fotografije

''Odlučio sam se povuci iz žiže zbog kvalitetnijeg života. Visoki showbusiness je jako stresan i nepredvidljiv i ovisiš o mnogima'', zaključio je.

A nama sada samo ostaje pričekati nedjelju i vidjeti kakvu će nam zabavu Igor priuštiti!

