Konkurencija za najbolju transformaciju ove će godine biti žestoka, ovo su kandodati!

U nedjelju 9. ožujka na male ekrane vraća se najzabavniji show Tvoje lice zvuči poznato, a s njim i novi zanimljivi kandidati. Konkurencija za najbolju transformaciju bit će žestoka jer se i naša Matea Slogar uvjerila kako kandidati glasom mogu imitirati neke od ličnosti s domaće javne scene. Upoznajte ih.

Pjevač Marko Bošnjak ove godine uzima velike zalogaje. Uz to što će nastupiti na Dori, od nedjelje 9. ožujka gledat ćemo ga i kao kandidata omiljenog showa Tvoje lice zvuči poznato.



''Nikad više nisam bio usredotočen u životu valjda, imam pretrpan raspored, sto proba, na sto strana ali stvarno uživam u svemu ovome jer sam o tome maštao kad sam bio dijete.'', priznaje Marko Bošnjak.



Priznaje da se katkad kod kuće znao prerušiti u nekoga, a uvjerili smo se u njegove zavidne vještine imitiranja.



''Sada mi je pala napamet Josipa Lisac, neka štuka u šlagu ili možda nekakve žabe'', govori Marko.

Da se uz ovu sezonu itekako zabavite, pobrinut će se zanimljiva ekipa. Među njima i glumac Domagoj Nižić, koji je utjelovio Dražena Petrovića. Kada mu je stigao poziv za show, iznenadio se.



''Nisam mislio da hoću budući da moja pjevačka karijera ne postoji ali sad mi se pjevanje svidjelo i baš mi je drago da sam se priključio, uzbuđen sam i uživam jako. Jedna velika zabava u kojoj puno toga možeš naučit'', otkrio je Domagoj Nižić.



Kako ući u pojedini lik, Domagoju nije strano, iako pripreme za uloge kakve inače igra traju mnogo duže.



''Dražen je bio velika priprema velik zalogaj, nije bilo lako naravno. Tu su bile i glumačke pripreme koje su trajale skoro godinu dana i košarkaške a ovdje govorimo o tjedan dana'', priča.

U najzabavniji show stižu i majstorica na harmonici - Stella Rade i glumica Mada Peršić.



''Ogroman sam fan showa, ja uvijek kažem da gledam jedino TLZP i nogomet. Nije baš doslovno tako ali stvarno sam ogroman fan i jako se veselim što sudjelujem'', otkriva Mada Peršić.



''Pošto ja snimam za Tik Tok, ja sam prije par godina mislim da sam Senidah bila, obukla sam nešto što bi ona nosila i nju sam onda imitirala jednom sam Bajagu pokušala onaj duboki glas skinuti'', priča Stela Rade.



Svi već potajno priželjkuju određene transformacije.



''Voljela bi imitirat Alena Vitasovića jer sam njegov ogromni fan i ovog starijeg opusa i novijeg opusa. Nekako ga obožavam, super mi je njega puštam u autu, pjevam super su mi nove pjesme ove Brajde'', otkrila je Mada Peršić.

''Htio bi imat Miley Cyrus pošto sam joj vokalno blizak. Htio bi ja i Severinu izrokat i Lepu Brenu'', priča Marko.



''Zoricu Brunclik zbog te roze boje, nju sam prvu vidjela s tom rozom kosom bila mi je insipiracija za to i tu je ta harmonika i taj žanr'', otkriva Stela Rade.

Ovi kandidati spremni su stati pred žiri i pokazati svoje sposobnosti transformacije.



''Pa Enis je najstroži, on je onako grrr okej da vidim kaj mi danas ne valja'', primijetila je Stela.



''Goran mi je nekako najšarmantiniji, duhovitiji'', komentira Domagoj.



''Nemam nikakav osjetljivi ego ništa me ne smeta. Ako me pohvale dobro, ako me pokude isto dobro. Ja sam tu da zabavim narod'', govori Mada.

Spremni su i na sate i sate u šminki, kako bi njihove maske bile vjerodostojne.



''I ova koju sam imao u prvoj epizodi jedno 5 sati sam sjedio tamo nisam mogao ni u wc ni ništa ali sve se to na kraju isplati'', priča Marko.



''I koža i kosa sve je spremno, već su mi jednom nešto staviti na kosu trebalo mi je 4 dana da maknem to s kose'', otkriva Stela.



''Hrvatice i Hrvati sve vas lijepo pozivam da pratitie TLZP i navijate za sve nas jer mi smo jedan narod i trebamo se svi držat zajedno. Hvala vam!'', poručio je Domagoj.

