Tko od Survivor kandidata ima najviše šanse u izolaciji daleko od svih benefita modernog života?

MMA borkinja, fizioterapeut koji povremeno radi u pogrebnom poduzeću, djevojka koju ne drži mjesto pa živi poput Robinsona Crusoa - ovi živopisni ljudi ulaze u novu sezonu Survivora, koja počinje za nekoliko dana. Tko od njih ima najviše šanse u izolaciji daleko od svih benefita modernog života, saznajte u prilogu Matee Slogar za In magazin.

Kada si pravi avanturist poput Nike iz Zagreba, odlazak u Dominikanu za tebe je mačji kašalj.



''Generalno sam i sama putovala puno i selila po Europi i europskim prijestolnicama, ali nakon što sam ove godine prošla sama cijelu centralnu Ameriku pet mjeseci, ovo je neki logičan slijed događaja da isprobamo još nešto ekstremnije od toga'', govori Nika.



Nju ne zanimaju normalne verzije života pa uvijek pomiče granice.



''Prijateljica mi je rekla zašto se ne bi prijavila na Survivor, ovo je neki koncept realityja koji bi mogao zanimati osobu poput tebe jer je jedini koji ima poveznicu između timskog rada i sporta, a taman sam se vratila iz džungle, bila sam u Španjolskoj gdje sam radila ljetnu sezonu i ona mi je bacila bubicu u uho zašto ne bi probala'', priča.



Probat će i 28-godišnji Niki, fizioterapeut, koji za sebe kaže da je pun energije. Pet puta na tjedan ide u teretanu, pliva, trči i vozi bicikl. Takve osobe priželjkuje i u svojem timu.



''Pošto sam ja dosta dobro riješio te sportske izazove, da budu slični, da ne posustaju i da daju sve od sebe u poligonima pošto mi na tim poligonima zauzvrat dobivamo hranu'', kaže Niki.



Iste vrijednosti i strahove s njim dijeli i Matea iz Pule, koja se bavi MMA-om. Evo kako se pripremala za show:



''Fizički ništa jer sam spremna cijeli život sam u sportu pa smatram da je dovoljno, a psihički jesam ipak ću biti bez hrane vode, higijene, tako da psihički sam se spremila. Navikla sam jer sam u sportu gdje moraš biti gladan i žedan, u početku je teško bez hrane, ali kasnije će mi higijena teže past'', ispričala je Matea.



''Mislim da je mama najviše zabrinuta zbog manjka higijene i gladi tamo, kao i ja'', kaže Nika.



Niki se bavi i modelingom te povremeno radi i kao statist u serijama i reklamama, a zabrinjava li ga činjenica da sada neće biti šišanja i brijanja brade?



''Nemam problem s tim zato što i više puta se nisam smio šišati ili nešto slično za neki editorial'', govori Nika.



Pa svatko ima svojeg asa u rukavu.



''Rekla bi da me izazivam, ja kad osjeća da me nešto tako škaklja, znam da to moram napravit'', kaže Nika.



''Jer sam borbena, snalažljiva sam, ne odustajem nikada tako lako'', dodala je Matea.



''Jednostavno idem glavom kroz zid'', govori Niki.



Kako će se Niki, Nika i Matea snaći, pratite od 3. ožujka u omiljenom natjecateljskom showu Survivor.

