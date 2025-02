Karijeru naše glumice zapečatila je uloga za koju se skinula do kraja, a isto bi opet ponovila: ''Pazim da bude ekskluzivno!''

U novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' gledat ćemo i glumicu Madu Peršić.

Oko pristanka na show nije se dugo premišljala.

''Moja draga kolegica s Akademije, pozvala me prvo u prvi krug audicije za TLZP. Pitala sam ju: "Kako misliš? Kao kandidat? Onaj koji se transformira?" Kaže ona: "Da, mislim da bi ti bila super za to." I smije se. Kažem ja: "Daj mi da malo razmislim." A razmišljanje je bilo gotovo već unutar prvog našeg razgovora i veselo sam rekla: "Može!" Nisam nikad bila od onih kolega koji nas zabavljaju imitacijama, ali baš ovo ljeto sam nekako samu sebe počela veseliti imitacijama Karla Hubaka i Alena Vitasovića. Izgleda da mi je svemir poslao inspiraciju kao pripremu za show. Napravili smo 2 kruga audicije i odabrana sam. Jako me to razveselilo. Inače obožavam ovaj show i najviše mi paše i kao gledatelju zbog zapravo nekompetitivne prirode. Kompeticija je ovdje zapravo igra. Poanta je zabava, veselje i ljubav. To me opušta.''

Mada Peršić - 3 Foto: Nova TV

Je li gledala prošle sezone, čiji nastup posebno pamti?

''Gledala sam pasionirano skoro svaku epizodu prošle sezone. Najdraži mi je Alen Bičević kao Mate Bulić. Dok živim, neću zaboraviti taj nastup. Često se šalim da na TV-u gledam samo nogomet i TLZP. U svakoj šali ima malo šale.''

U koga se želi transformirati, iz puške nam odgovara:

''U Alena Vitasovića. On me veseli. Super su mi i stare stvari, a i ove nove s Lima Len.''

Što joj je najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

''Zapravo treba sve to integrirati i pružiti gledateljima nastup za pamćenje. Najvažnije je pobuditi emociju. Pjevanje, plesanje, kostim, imitacija – vrijedna su vozila za pobuđivanje emocija. Sve je na svoj način izazovno. Kad nemaš koreografiju zahtjevnu, osjećaš se nekako ogoljeno. Kad imaš koreografiju zahtjevnu, onda se zabavljaš, ali se zadišeš i teško je pjevati. Svaki najbolji glumac kaže da će početi glumiti kad dođu kostimi. To je šala, naravno, ali dobar kostim te zaista jako inspirira da postaneš ta osoba koju glumiš. Ekipa iza scene i na sceni koja nam omogućava sve ove elemente je stvarno genijalna i stvarno se osjećam skroz podržano u ovom projektu. Obavezno treba spomenuti i ekipu koja radi masku. Umjetnici su.''

Kakva je konkurencija, grizu li svi za pobjedu?

''Konkurencija je neozbiljna, a posvećena. To i jest čar ovog showa. Znate kad kartate ili kad igrate neku društvenu igru... ako je netko preambiciozan, to je nešarmantno i ne možete se opustiti i ne da vam se igrati s njim. Ako je netko pak prepasivan, to je dosadno. Šarm i zabava su u nekom zaigranom balansu gdje nam je svima stalo do bodova, ali nije pitanje života ili smrti. I mnogo nam je više stalo da zabavimo sve u studiju i režiji i ispred malih ekrana. Volimo se behind the scenes. Baš se zabavljamo i baš sa svakim volim pričati. Mislim da sam zaista našla nove prijatelje.''

Mada Peršić - 9 Foto: Instagram

Kakva je atmosfera na snimanjima?

''Imala sam do sada ogromnu količinu posla jer nam je nedavno u Gavelli izašla premijera ''Don Juan se vraća iz rata''. Bila sam na nekoliko kava izvan showa koje su bile jako zabavne i emotivne. Želim se i više družiti s kandidatima. Baš su super i zanimljive osobe. Kao neki patuljci smo od kojih svaki ima neki svoj vajb i karakteristiku. Družimo se puno na snimanjima. Uvijek imate i puno vremena dok nešto čekate. Znamo i puno pričati i šutjeti zajedno, a uvijek je najljepše kad s nekim možeš i jedno i drugo.''

Mada glumi, pjeva, transformira se, bavi se i kvantnom fizikom, spiritualnošću, rolanjem i snowboardingom, osmišljavanjem predstava, pa kako sve to stigne?

''Teško. Nekad malo više jedno, nekad malo više drugo, ali to je život. Treba prihvatiti faze života i ići za tim što te u tom trenu veseli i inspirira.''

Mada je diplomirana liječnica, ali ovo traženo zanimanje ipak je bilo slabije od želje za umjetnošću.

''Znala sam ja uvijek da ću biti nešto umjetničko. Nisam znala što. Obožavam što sam liječnica. Medicina je isto umjetnost i mnogi liječnici sviraju, pjevaju, glume... zapravo su medicina i umjetnost povezanije nego što se možda na prvi pogled čini.''.

Kako joj je obitelj reagirala kad je čula koga će gledati na TV ekranima?

''Obitelj obožava da sam na TLZP. Najviše me veseli što će me baka Kata konačno moći dulje gledati na televiziji i hvaliti se svojom unukom. Mama i tata su mi isto velika podrška. Mama je svaku emisiju u studiju, a ćaća podržava od doma.''

Mada iza sebe ima već puno uloga, na koju je najponosnija?

''Najponosnija sam na ulogu prevoditeljice u ''Mojim tužnim monstrumima''. Toliko sam kratko na sceni, a gledatelji toliko uživaju. Nekako je baš bonbončić ta uloga.''

Mada Peršić - 11 Foto: Instagram

"Elementarne čestice" bila je njena prva predstava, a svi ju pamte jer se za tu ulogu potpuno skinula.

''Volim što sam se skinula. To doživljavam kao vlastitu hrabrost i doslovno i simbolično ogoljavanje. Treba čovjek prvo sam sebe impresionirati svojim odlukama. Pamtim samo pozitivne komentare (na melodiju pjesme Gabi Novak).''

Ta predstava je od samog početka proglašena kontroverznom zbog svojih vulgarnih dijelova, je li se ikad bojala da će joj zapečatiti karijeru?

''Čovjek sam sebi i otvara i pečati, pa opet otvara sve, pa i karijeru. Sve je fluidno. Kako misliš da će biti, tako će biti. Meni je otvorila karijeru. Radili smo ju u velikoj ljubavi.''

Problema sa skidanjem nema i opet bi, kaže, ponovila isto.

''Da, naravno. Ali pazim da moje skidanje bude ekskluzivno. Nisam se od debija skinula.''

Mada je pomalo neobično ime, kako ga je dobila.

''Kažu da je tatina reakcija kad mu je mama rekla da je trudna bila: "Ma da?", smije se.

''Zezam se, nije to, nego sam ime dobila po baki Mandi, koju su svi zvali Mada. Obožavam svoje ime, možda tako nazovem i prvu kći. Kao otac koji se zove Roko, pa se svi potomci zovu Roko.''

Mada Peršić - 14 Foto: Instagram

O svom ljubavnom životu je tajanstvena, ali ipak nam je otkrila:

''Imam dečka koji me podržava i veseli.''

Na kraju dana kad legne odmoriti, na čemu je najviše zahvalna?

''Ajme, na baš svemu. I na lijepim stvarima i na izazovima jer kako kažu: "Loš dan za ego je odličan dan za dušu." Najviše sam zahvalna na tome što mi je Bog dao toliku znatiželju i veselje, što imam toliko ljubavi za dati. Zahvalna sam beskrajno na obitelji, na dečku, na kućnim ljubimcima koji su mi isto obitelj, na showu, na Gavelli, na stanu, na humoru, na veselim pjesmama, na One Pieceu, ... baš, baš na puno stvari.''

A kako će se Mada snaći u transformacijama te hoće li joj se ostvariti želja, gledajte uskoro na Novoj TV.

