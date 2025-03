Željko Pervan otvorio dušu o supruzinoj bolesti: ''Trpi bolove svaki dan, teško je to gledati!''

Željko Pervan u braku je več 35 godina, a sada je otkrio kako mu se supruga bori s nemilosrdnom bolešću.

Naš popularni komičar, scenarist i glumac Željko Pervan otvorio je dušu o bolesti supruge Darije. Naime, ona se bori s kroničnom bolesti - multiplom sklerozom.

Željko Pervan Foto: Biljana Gaurina/Cropix

''Nije najbolje. Ima multiplu sklerozu i ostao joj je još samo jedan lijek. To su nekakve tablete, ali nema lijeka za tu bolest. Trpi bolove 24 sata na dan i to mi je teško gledati. Ne znam kako ću to izdržati. Ona jedva izdržava, a i ja jer biće koje voliš ubija bolest. Točnije ne ubija nego joj ne da živjeti. To je najgore, ali što možemo'', priznao je za Story.

Željko Pervan Foto: Ronald Gorsic/Cropix

U teškim trenucima utjehu pronalaze u vjeri, za koju Pervan ne skriva koliko mu je bitna u životu.

''Već se godinama molimo svaku večer. Nadu pronalazimo u vjeri. Već se 20 godina molim za nju, nekad mi je uspjelo, nekad nije. Nekad je odgovor 'ne', a nekad se iznenadimo i ne možemo vjerovati kada nam molitva uspije. Ali nadamo se, nada je jako važna", rekao je.

Željko Pervan Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Inače, Pervan je u braku s Darijom već 35 godina, a zajedno imaju četiri kćeri - Ines, Doriju, Miju i Pavlu.

Prošle godine svoje obožavatelje zabrinuo je fotografijama iz bolnice, a tada je na društvenim mrežama otkrio i što mu se dogodilo. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Jedan hit posebno je dotaknuo Seve na koncertu Bijelog dugmeta u zagrebačkoj Areni!

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ni kiša nije spriječila poznate Hrvate da zadnju subotu u ožujku provedu na špici

Pogledaji ovo Celebrity ''Ćudoredne mame su šokirane, a ovo su slušale u mladosti!'' Nives u svom stilu odbrusila hejterima

Pogledaji ovo Celebrity Novi problemi za princa Harryja, našao se na meti teških optužbi

Pogledaji ovo Celebrity Usamljeni Harry vijest o Charlesovoj hospitalizaciji saznao iz medija: "Sad je Meghanina rezerva"

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput u šoku zbog velikih poklona za Blooma: "Di ćemo s ovim?"

Pogledaji ovo Celebrity Rasprodane ulaznice za Thompsonov koncert na Hipodromu, publiku čeka spektakl!

Pogledaji ovo Celebrity Marko Bošnjak otkrio detalje sa snimanja eurovizijske razglednice: "Skoro sam se smrznuo!"