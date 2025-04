Ovako izgleda kad Shakira zapleše bosa u 49. godini, prizori su baš kao u danima najveće slave!

Shakira je na turneji zablistala bosa u senzualnoj haljini, energično plešući uz hitove iz svoje bogate karijere.

Pjevačica Shakira (48) blistala je dok je bosa plesala na pozornici u Medellínu, Kolumbiji, gdje se prisno družila s glazbenikom Carlosom Vivesom (63).

Nosila je dugu smeđu haljinu s tankim naramenicama koja je naglašavala njezine obline, s izrezima koji su otkrivali struk i leđa.

Pjevačica, poznata po trbušnom plesu, ostala je vjerna svom stilu na pozornici i izgledala je oduševljeno dok je energično mrdala bokovima u sklopu svjetske turneje "Las Mujeres Ya No Lloran", koja bilježi nevjerojatnu prodaju ulaznica.

Shakira - 9 Foto: Profimedia

Shakira - 8 Foto: Profimedia

Shakira - 7 Foto: Profimedia

U Mexico Cityju turneja je nadmašila popularnost "Eras Tour" Taylor Swift, rasprodavši pet uzastopnih koncerata na stadionu Estadio GNP Seguros. Poput "Eras Tour", Shakirina aktualna turneja slavi njezinu dugogodišnju karijeru, koja je započela još 1991. debitantskim albumom "Magia".

Ipak, pravu je slavu stekla tek s albumom "Laundry Service" iz 2001. nakon što je početkom 2000-ih naučila engleski jezik za pjesme poput "Whenever, Wherever", koja je snimljena i na španjolskom jeziku.

Shakirin najnoviji album, "Las Mujeres Ya No Lloran" (2024.), postigao je uspjeh i u SAD-u i u Latinskoj Americi.

Shakira - 6 Foto: Profimedia

Shakira - 5 Foto: Profimedia

Uoči turneje Shakirin stilist Nicolas Bru rekao je da se mnogo razmišljalo o set-listi i o tome kako će kostimi pratiti pjesme.

"Raspravljali smo o tome koje će pjesme biti uključene i kakav će biti opći ton turneje. Zaista smo pogledali njezinu cjelokupnu karijeru kako bismo osmislili ton koncerta i izgradili narativnu nit oko izgleda te kako ćemo vizualni svijet poboljšati i nadopuniti kostimima", izjavio je.

Shakira - 4 Foto: Profimedia

Shakira - 3 Foto: Profimedia

Na set-listi Las Mujeres Ya No Lloran World Toura nalaze se pjesme kao što su "Hips Don’t Lie", "Suerte (Whenever, Wherever)" i "Waka Waka (Esto es África)".

Shakira - 1 Foto: Profimedia

Podsjećamo, Shakira je prije tri godine prekinula 11-godišnju vezu s Gerardom Piqueom, tijekom koje su dobili dvoje djece – sinove Milana i Sashu.

O mučnom prekidu progovorila je nedavno, a više o toj temi čitajte OVDJE.

