Shakira veliki uspjeh slavila u društvu sinova, koji su njezin najveći ponos!

Shakira je na sinoćnjoj dodjeli nagrade Grammy osvojila nagradu za najbolji album latin-popa, a na velikom trijumfu prvi su joj čestitali sinovi Milan i Sasha.

U noći s nedjelje 2. na ponedjeljak 3. veljače održana je 67. dodjela diskografske nagrade Grammy, a najviše gramofonskih kipića dobio je Kendrick Lamar (pet). Bila je to velika uvertira za 37-godišnjeg repera i dobitnika Pulitzerove nagrade u nastup na poluvremenu SuperBowla LIX u New Orleansu 9. veljače.

Svoj četvrti gramofonski kipić u 34 godine dugoj karijeri osvojila je kolumbijska superzvijezda Shakira, i to za najbolji album latin-popa za "Las Mujeres Ya No Lloran". Time je Kolumbijka imala najbolji rođendanski poklon s obzirom na to da je u noći dodjele proslavila svoj 48. rođendan. Prve osobe koje je zagrlila nakon što je njezino ime bilo pročitano bili su njezini sinovi Sasha i Milan, koje je dobila u vezi s bivšim nogometašem Gerardom Piquéom.

"Želim podijeliti ovu nagradu sa svojom djecom. Ovdje su sa mnom. Tako sam ponosna na vas, na vaša dobra srca. Hvala vam puno što me podržavate na način na koji to činite. Volim vas. Hvala", izjavila je ponosna majka Shakira.

Osim svojoj djeci, Shakira je posvetila nagradu i svim imigrantima, koji su se našli na udaru zbog racija koje je nedavno naredio predsjednik Donald Trump.

"Želim posvetiti ovu nagradu svim svojim imigrantskim braćama i sestrama u ovoj zemlji. Voljeni ste. Vrijedni ste. Uvijek ću se boriti uz vas", nastavila je i citirala svoju pjesmu "She Wolf" iz 2009. godine te poručila publici: "Svim onim ženama koje svaki dan naporno rade kako bi prehranile svoje obitelji – vi ste prave vučice. Zato je ova nagrada i za vas."

Fotogaleriju i biografiju Shakire tijekom godina možete pogledati OVDJE.

Ovogodišnja dodjela nagrada Grammy bila je trijumfalna i za Beyoncé, a njezina reakcija obišla je cijeli svijet. Više o tome pročitajte OVDJE.

Grammy 2025. nije mogao proći bez skandala, a za njega su bili zaduženi Kanye West i Bianca Censori. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Reality zvijezda priznala da su estetski zahvati naštetili njezinom mentalnom zdravlju: ''Tražila sam savršenstvo''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ponosna Kolinda javila se rukometašima, otkrila i da im se u Zagrebu priprema prava ludnica!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Naši rukometaši s obiteljima proslavili veliki uspjeh, pogledajte predivne trenutke!

Pogledaji ovo Celebrity Gola se pojavila na dodjeli, prizori su bili neugodni za sve: ''Treba se spasiti od njega, pogledom traži pomoć!''

Pogledaji ovo Celebrity U grudnjaku i gaćicama stala je pred fotografe, a svi su gledali u njezine zube

Pogledaji ovo Zanimljivosti Igor Karačić oženio je tajanstvenu Makedonku, a zbog ovog se zna koje je njezino zanimanje!

Pogledaji ovo Celebrity Zbog prizora Lidije Bačić u zanosnom izdanju pratitelji je pitaju: ''Imaš li 20 godina?''