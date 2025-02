Reality zvijezda priznala da su estetski zahvati naštetili njezinom mentalnom zdravlju: ''Tražila sam savršenstvo''

Chloe Ferry otvorila je dušu o estetskim zahvatima i mentalnom zdravlju, priznavši da su je nesigurnosti i pritisak javnosti naveli na brojne kozmetičke zahvate.

Reality zvijezda Chloe Ferry, poznata po sudjelovanju u popularnom showu Geordie Shore, na Instagramu je otvorila dušu o estetskim zahvatima, kao i problemima s mentalnim zdravljem.

"Biti u središtu javnosti s 19 godina je bilo jako zastrašujuće, bila sam naivna i ranjiva. Ismijavali su me zbog izgleda i težine, što je iznimno utjecalo na moje mentalno zdravlje i samopouzdanje. Mlada žena koju sam nekoć voljela biti postala je nesigurna i tražila savršenstvo''.

"S time su došle i ponude za kozmetičke zahvate za koje sam mislila da će riješiti sve moje probleme, da će mi vratiti sjaj i ljubav prema samoj sebi. To se nije dogodilo i počela sam patiti od depresije, anksioznosti i fizičke neugode. Nakon godina rada na sebi došla sam do faze gdje želim biti iskrena s vama i povesti vas na putovanje u kojem ispravljam sve prijašnje zahvate," poručila je.

Pratitelji su joj pružili podršku u komentarima.

Osim "Geordie Shorea", Chloe je sudjelovala u devetnaestoj sezoni "Celebrity Big Brothera" 2017. godine, gdje je bila peta izbačena natjecateljica. Također se pojavila u emisijama poput "Ex on the Beach", "Just Tattoo of Us" i "Celebs Go Virtual Dating".

Njezin osobni život također je bio u središtu pozornosti, posebno veza s kolegom iz "Geordie Shorea", Samom Gowlandom, s kojim je bila od 2017. do 2019. godine. U srpnju 2020. godine, Chloe je objavila da je biseksualna.

Više o njezinu ljubavnom životu pročitajte OVDJE.

