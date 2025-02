Zaštitni znak su joj harmonika i tetovaže, već smo je gledali u Supertalentu, a sad opet stiže na male ekrane!

Stelu Rade gledat ćemo kao jednu od kandidatkinja u novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Na male ekrane uskoro stiže show ''Tvoje live zvuči poznato'', a jednu od kandidatkinja koju gledatelji imati prilike pratiti je Stela Rade. Razgovarali smo s njom te nam je otkrila kako je pala odluka za sudjelovanjem u ovoj hit-emisiji.

''Sudjelovanje u Tvoje lice zvuči poznato je bilo na popisu mojih želja. Pristala sam s velikim uzbuđenjem i od toga dana je show postao prioritet. Sve druge obaveze sam stavila po strani koliko god sam mogla.''

Prošle sezone nije gledala aktivno, ali neke emisije i nastupi su joj ostali urezani u sjećanje:

''Mia Negovetić kao Lepa Brena, Alen Bičević kao Gabi Novak i Fabijan kao Queen.''

U koga bi se ona najviše voljela transformirati i zašto?

''U Amy Winehouse i Vesnu Zmijanac jer mislim da mogu dobro interpretirati njihove boje i prikazati njihove energije.''

Što joj je najveći izazov: pjevanje, plesanje, kostim, imitacija?

''Ništa pojedinačno, ali sve zajedno stvori problem. Ako pak moram birati, najviše se mučim oko plesa.''

Kakva je konkurencija, grizu li svi za pobjedu?

''Iskreno, zasad nemam osjećaj konkurencije jer smo se baš lijepo složili kao ekipa. Međusobno se podržavamo i trudimo se zabaviti jer je to poanta ovog showa i nikako nije naglasak na rezultatu. Nadam se da će tako i ostati. Ipak, slagala bih kad bih rekla da ne želim pobijediti. To bi bila pobjeda nad samom sobom i dokaz da sam uspjela probiti neke granice.''

Otkrila nam je i kakva je atmosfera na snimanjima te druže li se kandidati i izvan studija.

''Atmosfera je uglavnom jako pozitivna. Bodrimo se i družimo izvan studija, već se dogovaramo da ćemo zajedno gledati emisije, svaki put kod nekog drugog.''

Stela je dobro poznato lice u Hrvatskoj, a svi znaju da ima itekako dobar glas. Stvara li joj to dodatan pritisak?

''Postala sam svjesna da je dosta ljudi čulo za mene, ali isto znam da me još ne mogu žanrovski svrstati, ne razumiju što točno pokušavam. Zato nemam pritisak i super mi je što će kroz ovaj show tek shvatiti da Stelu nema smisla svrstavati i da nikad ne znaju što od nje mogu očekivati.''

Stela je velika ljubiteljica tetovaža, a zna li koliko ih ima te ima li najdražu?

''Zaista ih ima puno, a stilski su takve da ih se ne da izbrojati. Nemam najdražu, sve skupa daju jednu cjelinu ugodnu oku (mom) oku.''

Prošle godine njezina pjesma nije prošla na Doru. Je li se ove godine pokušala prijaviti?

''Pokušala sam napisati pjesmu za Doru, ali sam shvatila da to radim na silu i iz potrebe da dokažem nekome da ja mogu dospjeti tamo i pobijediti. To mi je bio baš ružan motiv pa sam odustala. Na kraju, to je pjesma ''Rakia & Muzika'' koju sam uspjela dovršiti naknadno s mislima 'ok idem ja ipak napraviti ovu zezanciju, pa nek sluša kome se sviđa'''.

Je li poslušala pjesme s ovogodišnje Dore te ima li favorita?

''Nisam sve, čekam Doru jer tek tad dobijem dojam koja pjesma bi bila super za Euroviziju (meni super).''

Stela između ostalog svira i harmoniku, a zašto baš harmonika?

''Sviram ja dosta instrumenata, a puno sam ih i probala pa odustala. S harmonikom sam se također mučila i više puta odustajala, ali uvijek joj se rado vraćam jer ima dušu i super je za eksperimentiranje glazbenim žanrovima. Ipak, pjevanje je prioritet pa harmoniku i ostalo vježbam koliko stignem.''

Susreće li se često s predrasudama zbog svog osebujnog stila i sviranja harmonike koja se uvijek smatrala muškim instrumentom? Kako se nosite sa zlim komentarima?

''Uvijek ima predrasuda i zlih komentara, ali već mi je postalo smiješno jer znam da takve reakcije dolaze iz neznanja, mržnje ili ljubomore (tko zna na što).''

Postoji li neki nastup koji posebno pamti i zašto?

''Nastup na ljetnoj pozornici u Oroslavju (prije Halida Bešlića) zbog velike mase ljudi i predivnog feedbacka iste te mase koji su mi danima nakon toga slali poruke podrške.''

O ljubavnom statusu je tajnovita.

''Ne znam hoću li ikada progovarati o toj temi. Nekako zasad želim taj dio zadržati za sebe, bila slobodna ili zauzeta.''

Stela ima i popularnu sestru koju pratitelje na društvenim mrežama redovno nasmijava svojim zgodama s kćerkicom. Otkrila nam je i kakav je njihov odnos te slažu li se uvijek ili ponekad bude i prepirki.

''Njih dvije su kraljice svemira.. volim ih puno, a ne vidimo se baš previše zbog obaveza s jedne i druge strane pa se baš i ne prepiremo, uvijek iskoristimo to vrijeme maksimalno.''

Stela je prije tri godine s mamom nastupala u Supertalentu, a je li se zbog nje zaljubila u glazbu?

''Da, odrasla sam uz glazbu i roditelje koji su zajedno svirali i pjevali. Bilo je nemoguće da me to zaobiđe.''

Nastupaju li i inače zajedno ili je Supertalent bila posebna točka?

''Imale smo zajedničkih nastupa, ali tek će ih biti!''

Stela nikada javno nije govorila o svom ocu, a obitelj je, kaže nam, definitivno tema o kojoj neće javno govoriti.

''Majka je nekako uključena u moj posao i bile smo u zajedničkim projektima pa nju spominjem, ali ostalo je privatan život koji bi trebao i ostati privatan.''

Stela je nedavno zbog poslovnih angažmana živjela u Beogradu.

''Bilo mi je super, upoznala sam grad i super ljude, sad odlazim tamo povremeno. Baza mi je u Hrvatskoj i shvatila sam da mi je trenutačno teško sve prebaciti negdje drugdje. Tko zna koja je iduća lokacija za život!''

Stela je poznata kao zaljubljenik u automobilski i moto svijet, a prije nekoliko godina ova talentirana dama doživjela je prometnu nesreću.

Je li nakon toga osjećala strah?

''Volim brzinu i adrenalin, a strah imam samo prema motorima. Autima dajem svu svoju ludost i obožavam voziti. Uskoro aktivno krećem s utrkama, koliko god ću stizati! Zbog toga što je bilo, imam strah kad me netko drugi vozi.''

Obožava adrenalin, okušala se u pole danceu, a postoji li još nešto što nije probala ili u čemu bi se voljela iskušati?

''Obožavam pole dance, totalno budi moju ženstvenost, ali i čini moje tijelo baš snažnim. Svašta sam isprobala, a iduće bih htjela skočiti s padobranom i odvoziti svoj najbrži krug na Nürburgringu.''

