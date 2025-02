Marko Tolja na plavi tepih Dore došao s važnom porukom: ''Oni koji trebaju pomoć...''

Sinoć je na plavom tepihu Dore posebnu pozornost privukao Marko Tolja, jedan od najtalentiranijih hrvatskih glazbenika, koji ove godine nastupa na Dori s pjesmom snažne poruke. Istaknuo se noseći zelenu vrpcu. Zelena vrpca međunarodno je prepoznat simbol za mentalno zdravlje i podizanje svijesti o mentalnim bolestima.

Njegova pjesma ''Through the dark'', kojom će se na Dori predstaviti već danas, u prvoj polufinalnoj večeri, donosi emotivnu priču i osvješćuje koliko je važno brinuti o vlastitom mentalnom zdravlju te pružati potporu onima kojima je potrebna. Glazbom i porukom Marko još jednom pokazuje svoju posvećenost važnim društvenim temama.

''Tema mentalnog zdravlja kod nas je još uvijek u sferi tabu-teme, poglavito kada je u pitanju mentalno zdravlje mladih. Problemi s mentalnim zdravljem su javna stvar koja se doživljava privatnom pa se oni koji trebaju pomoć najčešće osjećaju usamljenima. Teško im je razumjeti same sebe, a naročito naći razumijevanje u drugima. Kada kažem “hoćeš li me voditi do početka” ('will you guide me to the start'), upućujem na to da je razumijevanje i mogućnost poistovjećivanja početak ozdravljenja. Ta obveza pripada svima nama.

Izolacija, usamljenost i samoća pridonose pojavi i pogoršanju poremećaja mentalnog zdravlja. Neznanje znatno pridonosi tom instinktu izolacije. Zato pjesma završava stihom 'Ovdje sam, ti si moj/a, bit ću dobro' ('Here I am, and you’re mine, I’ll be fine'), kako bismo bili tu jedni drugima, kako bismo shvatili da je razumijevanje ljekovito'' – istaknuo je Marko.

